Настоящий "клад" в кошельке. Такие 10 копеек принесут вам 1500 долларов (фото)

В чем особенность монеты

Владелец лота, продавец из Белой Церкви, отметил, что эти 10 копеек магнитные. Кроме этого, у нее есть другие особенности:

нетипичный гладкий гурт

толстый средний зуб трезубца

"острый" край.

Монета в 1992 году (фото: violity.com)

В описании к своему лоту продавец не стал указывать, к какой разновидности принадлежит его монета. Впрочем, этот магнитный экземпляр уже заинтересовал нумизматов, ведь его отчеканили из нержавеющей стали, хотя в те годы для чеканки монеты использовали алюминий.

На других фото также можно заметить, будто рисунок на монете немного "съехал". Этот лот очень заинтересовал нумизматов, сейчас они сделали уже около 30 ставок.

За сколько можно продать 10 копеек 1992 года (скриншот)

Стоимость монетки "взлетела" до 55 тысяч 557 гривен. По всей вероятности, это еще не конечная цена, ведь аукцион продолжается, а за лотом наблюдает 89 пользователей.