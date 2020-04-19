Способны ли помочь бесспиртовые антисептики от Covid-19: Комаровский раскрыл правду

Коронавирус 2020 - Комаровский рассказал о бесспиртовых антисептиках (фото: РБК-Украина)

Комаровский поделился важными наблюдениями о коронавирусе

Евгений Комаровский рассказал, может ли бесспиртовой антисептик помочь от коронавируса. Доктор утверждает, что для дезинфекции такой вариант вполне подойдет и не стоит бояться, что вас пытаются обмануть. Об этом врач сообщил на YouTube-канале.

"Это все работает против коронавируса. Другой вопрос в том, что, если вы купили санитайзер, то, как правило, если там нет спирта, - это не годится. Давайте искать что-то другое", - комментирует Комаровский.

Также врач рассказал, можно ли пользоваться спиртовым антисептиком во время беременности, поскольку бытует мнение, что он может впитываться в кожу и влиять таким образом на ребенка.

"Через неповрежденную кожу всасывание незначительное. К тому же, вы не будете использовать спиртовый антисептик часто. Хочу чтобы все услышали: когда есть вода и мыло, то лучше используйте их!" - отметил доктор.

Комаровский рассказал правду о бесспиртовых антисептиках

Напомним, что Комаровский рассказал, как правильно стирать маски.

Мы писали, что доктор Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом при тесном контакте с инфицированным.

А также о том, что доктор Комаровский развенчал миф о средстве защиты от коронавируса. В свою очередь Комаровский настаивает, что самым эффективным средством для защиты лица является респиратор со сменными фильтрами.