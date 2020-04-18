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Если на новую денег нет: Комаровский рассказал, как правильно стирать маски

STYLERКоронавирус    18.04.2020 - 11:42
Если на новую денег нет: Комаровский рассказал, как правильно стирать маски
Коронавирус 2020 - Комаровский про маски (фото: РБК-Украина)

Комаровский дал важный совет относительно коронавируса

Евгений Комаровский считает, что при борьбе с коронавирусом могут помочь маски. Но они являются одноразовыми, а значит нужно каждый раз покупать новую. Можно, конечно, схитрить и постирать маску с помощью моющего средства. Своим мнением эксперт поделился с подписчиками на YouTube-канале.

Комаровский считает, что вовсе не обязательно засовывать маску в спирт, микроволновку либо каким-то образом кипятить.

"Для стирки маски нужно накидать в тазик мыла, или налить моющего средства для посуды, или стиральный порошок, или белизны. Туда положить маски, замочить на какое-то время, после чего можно сполоснуть чистой водой, повесить сушить и использовать повторно, - сообщил доктор.

Также Комаровский подчеркнул, что медицинские маски являются одноразовыми и специалисты стирать их не рекомендуют. Однако, если это дорого, то лучше так, чем ходить без средства защиты.

Касательно антисептиков доктор высказался так: "Мыло и вода - многократно лучше и эффективнее любого санитайзера. Мытье рук под проточной водой около 30 секунд будет лучше любого спирта и перекиси".

Коронавирус 2020 - Комаровский рассказал про маски

Напомним, что доктор Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом при тесном контакте с инфицированным.

Мы писали, что доктор Комаровский развенчал миф о средстве защиты от коронавируса.

А также о том, может ли домашний питомец заразить хозяев Covid-19.

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