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Чи здатні допомогти безспиртові антисептики від Covid-19: Комаровський розкрив правду

STYLERКоронавірус    19.04.2020 - 13:25
Чи здатні допомогти безспиртові антисептики від Covid-19: Комаровський розкрив правду
Коронавірус 2020 - Комаровський розповів про безспиртові антисептики (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився важливими спостереженнями про коронавірус

Євгеній Комаровський розповів, чи може безспиртовий антисептик допомогти від коронавірусу. Доктор стверджує, що для дезінфекції такий варіант цілком підійде і не варто боятися, що вас намагаються обдурити. Про це лікар повідомив на YouTube-каналі.

"Це все працює проти коронавірусу. Інше питання в тому, що, якщо ви купили санітайзер, то, як правило, якщо там немає спирту, - це не годиться. Давайте шукати щось інше", - коментує Комаровський.

Також лікар розповів, чи можна користуватися спиртовим антисептиком під час вагітності, оскільки існує думка, що він може вбиратися в шкіру та впливати таким чином на дитину.

"Через неушкоджену шкіру всмоктування незначне. До того ж, ви не будете використовувати спиртовий антисептик часто. Хочу щоб всі почули: коли є вода і мило, то краще використовуйте їх!" - зазначив доктор.

Комаровський розповів правду про безспиртові антисептики

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як правильно прати маски.

Ми писали, що доктор Комаровський розповів, як не заразитися коронавірусом при тісному контакті з інфікованим.

А також про те, що доктор Комаровський розвінчав міф про засіб захисту від коронавірусу. У свою чергу Комаровський наполягає, що найефективнішим засобом для захисту особи є респіратор зі змінними фільтрами.

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