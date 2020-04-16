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Как не заразиться коронавирусом от больного: Комаровский ошарашил ответом

STYLERЖизнь    16.04.2020 - 08:12
Как не заразиться коронавирусом от больного: Комаровский ошарашил ответом
Доктор Комаровский рассказал о коронавирусе (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, как при контакте с инфицированным можно умудриться не заболеть

Коронавирус в Украине инфицировал уже почти 4 тысячи человек. Известный украинский педиатр доктор Комаровский рассказал, как можно контактировать с больным Covid-19 и при этом не заболеть. По словам медика, средства защиты имеют значение (маска, дистанция, нетесный контакт), но также очень важен и так называемый местный иммунитет у людей, которые находятся в контакте с зараженным человеком. Об этом эксперт сообщил на своем последнем видео, опубликованном на YouTube.

“Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое понятие, как местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. На поверхности носа, носоглотки, гортани, бронхов выделяется слизь, в которой содержатся секреторные иммуноглобулины", - рассказал Комаровский.

По словам медика, именно иммуноглобулины могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, где они пытаются внедрится в организм.

"Если слизь жидкая, в ней факторы местного иммунитета - иммуноглобулины - активны. Если же слизистые пересыхают, местный иммунитет отключается”, - резюмировал врач.

Также доктор рекомендует много пить воды и увлажнять помещение, если вы живете в одной квартире с инфицированным.

Доктор Комаровский рассказал о коронавирусе (YouTube)

Как мы ранее писали, Комаровский развенчал миф о еще одном средстве защиты: совершенно не помогает.

Доктор Комаровский рассказал о коронавирусе и насекомых Комаровский ответил на популярные вопросы о масках и респираторах
Новости Украины Доктор Комаровский
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