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Комаровский сделал заявление перед Пасхой: шансов нет

STYLERЖизнь    17.04.2020 - 07:48
Комаровский сделал заявление перед Пасхой: шансов нет
Доктор Комаровский сделал заявление (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский обратился к украинцам и призвал их на Пасху сидеть дома

Коронавирус в Украине инфицировал 4161 человека, 116 людей скончались. С приближением светлого праздника Пасхи в правительстве опасаются роста заболеваемости, так как люди захотят пойти в церковь. Известный украинский педиатр доктор Комаровский обратился к украинцам и попросил их оставаться на Пасху дома. Свое обращение он записал на последнем опубликованном на YouTube видео.

Медик в который раз подчеркнул, что не стоит рисковать своим здоровьем, а лучше в этот год потерпеть и никуда не пойти. По словам доктора, вы не можете знать, хватит ли вам места в больнице, если в тяжелом состоянии вы туда попадете.

"Я прекрасно понимаю, что если я заболею - то у меня нет никаких шансов, моя семья останется без меня", - сказал эксперт.

Комаровский призывает людей поберечь себя и свои семьи, а Бог услышит вас, где бы вы не были", - отметил врач.

"Если вы заболеете, вы не повторите судьбу Христа – шансов на воскресение у вас нет. Вам может не хватить места в больнице, и вы, скорее всего, будете лечиться за свой счет. Останьтесь дома! Сберегите себя для тех, кому вы дороги. Поберегите тех, кто дорог вам! Господь услышит вас, где бы вы ни были!", - подытожил Комаровский.

Доктор Комаровский обратился к украинцам (YouTube)

Как мы ранее писали, доктор Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом при тесном контакте с инфицированным.

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