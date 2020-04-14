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Комаровский развенчал миф о еще одном средстве защиты: совершенно не помогает

STYLERКоронавирус    14.04.2020 - 18:55
Комаровский развенчал миф о еще одном средстве защиты: совершенно не помогает
Коронавирус в Украине (фото: freepik )

Комаровский рассказал, какое средство защиты от COVID-19 совершенно не эффективно

Коронавирус в Украине был диагностирован у 3387 человек. Из них более ста человек выздоровели, а 98 пациентов скончались. Медики называют самыми эффективными методами защиты – медицинские маски, постоянное использование антисептиков, мытье рук, соблюдение социальной дистанции и соблюдение всех карантинных правил.

В Украине становятся популярными черные маски, которые на сайтах указываются, как изделия с угольными фильтрами. Отмечается, что это многоразовые изделия, которые можно стирать и они обладают противовирусной защитой.

Однако доктор Евгений Комаровский развенчал миф об эффективности этих масок и напомнил, что маски нужно носить только тем, у кого есть признаки заболевания. А самым эффективным средством для защиты лица Комаровский считает респиратор со сменными фильтрами.

"Для чего нужна маска? Когда вы кашляете или чихаете, то ваши слюни остаются на маске. А именно в каплях слюны, мокроты и находится максимальная концентрация вируса, именно капли разлетаются на огромные расстояния. Действительно сейчас продается много всякой ф*гни, еще раз говорю – ф*гни. Вам рассказывают, что у этой маски какая-то специальная ткань или ее чем-то пропитали, или нанесли на маску медь, серебро, и она все вирусы останавливает... Маски с любыми фильтрами – это чистой воды развод!" - заявил Комаровский в своем видеоблоге на YouTube.

Доктор Комаровский рассказал об эффективности различных масок в борьбе с коронавирусом

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве дали полный перечень мест, где маску нужно носить обязательно.

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