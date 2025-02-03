Спосіб №1 розгладити зморшки після 40 років: простий та ефективний метод

Після 40 років шкіра втрачає пружність, з’являються зморшки, а природний рівень колагену знижується. Однак є ефективний спосіб повернути молодість обличчю.
В чому він полягає - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Проте є ефективний спосіб, який допомагає природним шляхом розгладити зморшки та зберегти молодість - масаж обличчя та фейсбілдінг (гімнастика для обличчя).
Фейсбілдінг - це тренування м’язів обличчя, що сприяє покращенню кровообігу, зміцненню шкіри та розгладженню зморшок. Разом із масажем він допомагає:
Щоб досягти найкращого ефекту, важливо дотримуватися правильної техніки:
Підготовка
Виконання масажу
Вправа проти зморшок на лобі - покладіть пальці на чоло і піднімайте брови, створюючи опір.
Підтяжка щік - усміхніться максимально широко, потім розслабте м’язи. Повторіть 10 разів.
Зміцнення контуру обличчя - висуньте язик і тримайте його в такому положенні 10 секунд, потім розслабте.
Перші зміни можна помітити вже через 2-3 тижні регулярних занять. Важливо виконувати масаж і вправи щодня протягом 5-10 хвилин, щоб досягти стабільного результату.
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В матеріалі використані джерела - Shape, Daily Express, The Sun.