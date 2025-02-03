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Спосіб №1 розгладити зморшки після 40 років: простий та ефективний метод

Фото: Як розгладити зморшки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Після 40 років шкіра втрачає пружність, з’являються зморшки, а природний рівень колагену знижується. Однак є ефективний спосіб повернути молодість обличчю.

В чому він полягає - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Проте є ефективний спосіб, який допомагає природним шляхом розгладити зморшки та зберегти молодість - масаж обличчя та фейсбілдінг (гімнастика для обличчя).

Чому цей метод працює?

Фейсбілдінг - це тренування м’язів обличчя, що сприяє покращенню кровообігу, зміцненню шкіри та розгладженню зморшок. Разом із масажем він допомагає:

  • Стимулювати вироблення колагену та еластину
  • Поліпшити мікроциркуляцію крові та кисневий обмін
  • Усунути набряки та темні кола під очима
  • Підтягнути контури обличчя та зменшити носогубні складки
  • Розслабити м’язи, які формують мімічні зморшки

Як правильно робити масаж обличчя?

Щоб досягти найкращого ефекту, важливо дотримуватися правильної техніки:

Підготовка

  • Очистьте шкіру від макіяжу та забруднень.
  • Нанесіть на обличчя живильну олію або зволожувальний крем, щоб руки ковзали легко.

Виконання масажу

  • Погладжування - розігрійте шкіру легкими круговими рухами кінчиками пальців.
  • Розгладження зморшок - великим і вказівним пальцями пройдіться вздовж лоба, носогубних складок та підборіддя.
  • Поплескування - допомагає активізувати кровообіг і стимулює тонус шкіри.
  • Масаж ліній ліфтингу - рухайтеся від центру обличчя до скронь і вгору.

Фейсбілдінг: вправи для молодої шкіри

Вправа проти зморшок на лобі - покладіть пальці на чоло і піднімайте брови, створюючи опір.
Підтяжка щік - усміхніться максимально широко, потім розслабте м’язи. Повторіть 10 разів.
Зміцнення контуру обличчя - висуньте язик і тримайте його в такому положенні 10 секунд, потім розслабте.

Як швидко з’явиться ефект?

Перші зміни можна помітити вже через 2-3 тижні регулярних занять. Важливо виконувати масаж і вправи щодня протягом 5-10 хвилин, щоб досягти стабільного результату.

 

Читайте також про три головні помилки, які призводять до глибоких зморшок.

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В матеріалі використані джерела - Shape, Daily Express, The Sun.

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