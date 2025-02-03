Способ №1 разгладить морщины после 40 лет: простой и эффективный метод

После 40 лет кожа теряет упругость, появляются морщины, а естественный уровень коллагена снижается. Однако есть эффективный способ вернуть молодость лицу.
В чем он заключается - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Однако есть эффективный способ, который помогает естественным путем разгладить морщины и сохранить молодость - массаж лица и фейсбилдинг (гимнастика для лица).
Фейсбилдинг - это тренировка мышц лица, которая способствует улучшению кровообращения, укреплению кожи и разглаживанию морщин. Вместе с массажем он помогает:
Чтобы достичь наилучшего эффекта, важно придерживаться правильной техники:
Подготовка
Выполнение массажа
Упражнение против морщин на лбу - положите пальцы на лоб и поднимайте брови, создавая сопротивление.
Подтяжка щек - улыбнитесь максимально широко, затем расслабьте мышцы. Повторите 10 раз.
Укрепление контура лица - высуньте язык и держите его в таком положении 10 секунд, затем расслабьте.
Первые изменения можно заметить уже через 2-3 недели регулярных занятий. Важно выполнять массаж и упражнения ежедневно в течение 5-10 минут, чтобы достичь стабильного результата.
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В материале использованы источники - Shape, Daily Express, The Sun.