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Способ №1 разгладить морщины после 40 лет: простой и эффективный метод

Фото: Как разгладить морщины (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

После 40 лет кожа теряет упругость, появляются морщины, а естественный уровень коллагена снижается. Однако есть эффективный способ вернуть молодость лицу.

В чем он заключается - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Однако есть эффективный способ, который помогает естественным путем разгладить морщины и сохранить молодость - массаж лица и фейсбилдинг (гимнастика для лица).

Почему этот метод работает?

Фейсбилдинг - это тренировка мышц лица, которая способствует улучшению кровообращения, укреплению кожи и разглаживанию морщин. Вместе с массажем он помогает:

  • Стимулировать выработку коллагена и эластина
  • Улучшить микроциркуляцию крови и кислородный обмен
  • Устранить отеки и темные круги под глазами
  • Подтянуть контуры лица и уменьшить носогубные складки
  • Расслабить мышцы, которые формируют мимические морщины

Как правильно делать массаж лица?

Чтобы достичь наилучшего эффекта, важно придерживаться правильной техники:

Подготовка

  • Очистите кожу от макияжа и загрязнений.
  • Нанесите на лицо питательное масло или увлажняющий крем, чтобы руки скользили легко.

Выполнение массажа

  • Поглаживание - разогрейте кожу легкими круговыми движениями кончиками пальцев.
  • Разглаживание морщин - большим и указательным пальцами пройдитесь вдоль лба, носогубных складок и подбородка.
  • Похлопывание - помогает активизировать кровообращение и стимулирует тонус кожи.
  • Массаж линий лифтинга - двигайтесь от центра лица к вискам и вверх.

Фейсбилдинг: упражнения для молодой кожи

Упражнение против морщин на лбу - положите пальцы на лоб и поднимайте брови, создавая сопротивление.
Подтяжка щек - улыбнитесь максимально широко, затем расслабьте мышцы. Повторите 10 раз.
Укрепление контура лица - высуньте язык и держите его в таком положении 10 секунд, затем расслабьте.

Как быстро появится эффект?

Первые изменения можно заметить уже через 2-3 недели регулярных занятий. Важно выполнять массаж и упражнения ежедневно в течение 5-10 минут, чтобы достичь стабильного результата.

 

 

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В материале использованы источники - Shape, Daily Express, The Sun.

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