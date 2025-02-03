Способ №1 разгладить морщины после 40 лет: простой и эффективный метод

Однако есть эффективный способ, который помогает естественным путем разгладить морщины и сохранить молодость - массаж лица и фейсбилдинг (гимнастика для лица).

Почему этот метод работает?

Фейсбилдинг - это тренировка мышц лица, которая способствует улучшению кровообращения, укреплению кожи и разглаживанию морщин. Вместе с массажем он помогает:

Стимулировать выработку коллагена и эластина

Улучшить микроциркуляцию крови и кислородный обмен

Устранить отеки и темные круги под глазами

Подтянуть контуры лица и уменьшить носогубные складки

Расслабить мышцы, которые формируют мимические морщины

Как правильно делать массаж лица?

Чтобы достичь наилучшего эффекта, важно придерживаться правильной техники:

Подготовка

Очистите кожу от макияжа и загрязнений.

Нанесите на лицо питательное масло или увлажняющий крем, чтобы руки скользили легко.

Выполнение массажа

Поглаживание - разогрейте кожу легкими круговыми движениями кончиками пальцев.

- разогрейте кожу легкими круговыми движениями кончиками пальцев. Разглаживание морщин - большим и указательным пальцами пройдитесь вдоль лба, носогубных складок и подбородка.

- большим и указательным пальцами пройдитесь вдоль лба, носогубных складок и подбородка. Похлопывание - помогает активизировать кровообращение и стимулирует тонус кожи.

- помогает активизировать кровообращение и стимулирует тонус кожи. Массаж линий лифтинга - двигайтесь от центра лица к вискам и вверх.

Фейсбилдинг: упражнения для молодой кожи

Упражнение против морщин на лбу - положите пальцы на лоб и поднимайте брови, создавая сопротивление.

Подтяжка щек - улыбнитесь максимально широко, затем расслабьте мышцы. Повторите 10 раз.

Укрепление контура лица - высуньте язык и держите его в таком положении 10 секунд, затем расслабьте.

Как быстро появится эффект?

Первые изменения можно заметить уже через 2-3 недели регулярных занятий. Важно выполнять массаж и упражнения ежедневно в течение 5-10 минут, чтобы достичь стабильного результата.