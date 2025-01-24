Їх роблять усі. Три головні помилки, які призводять до глибоких зморшок

Фахівці з догляду за шкірою кажуть, що, незважаючи на те, що старіння є нормальним явищем, багато людей прагнуть позбутися зморшок і мішків під очима, але вони роблять ті самі помилки.

Що саме у догляді сприяє появі зморшок, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Harvard Health.

Які помилки у догляді провокують зморшки?

Поширеною проблемою є гусячі лапки. Це тонкі зморшки, які розвиваються навколо зовнішніх куточків очей. Оскільки шкіра навколо очей тонка, це часто одна з перших областей, на якій з’являються ознаки старіння.

За словами експертів, є три помилки, через які можуть з’явитися гусячі лапки та розвинутися глибокі зморшки.

Так, відсутність сонцезахисного крему або сонцезахисних окулярів може призвести до появи зморшок на обличчі.

Вони також відзначають, що носіння капелюха може допомогти, оскільки це "зменшує косоокість, що допомагає запобігти гусячим лапкам". Окрім цього, ще одним фактором є стрес. Хоча це частина нормального життя, активна міміка тільки погіршує ситуацію.

І третя причина появи зморшок, - це паління. Це не тільки шкідливо для здоров’я, але й прискорює розвиток гусячих лапок, зменшуючи приплив крові до шкіри та розщеплюючи колаген і еластин.

Яка профілактика зморшок?

М’яко очищайте шкіру

Регулярно зволожуйте

Використовуйте сонцезахисний крем кожен день

Додайте антиоксиданти

Обережно відлущуйте шкіру

Якщо ви дотримуєтеся цих п’яти кроків, переконайтеся, що ви використовуєте м’який миючий засіб і уникайте агресивного мила, щоб уникнути висихання обличчя.

Ваш SPF повинен бути принаймні SPF 30, і ви повинні застосовувати його щоранку. Робити це потрібно навіть у похмурі дні та взимку.