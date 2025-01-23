Білок краси та молодості. В яких продуктах є колаген та чи допомогають добавки?

Колаген - найпоширеніший структурний білок в організмі ссавців, який формує каркас клітин і тканин. В організмі людини існує 28 типів колагену, 90% з яких складає колаген типу I.

В яких продуктах є колаген, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Олега Швеця в Facebook.

Основними компонентами цього білка є амінокислоти: гліцин, пролін і гідроксипролін, що формують структуру потрійної спіралі. Колаген забезпечує структурну підтримку тканин, сприяє відновленню клітин і передачі сигналів між ними.

Джерела колагену у харчуванні

Колаген міститься в сполучній тканині, шкірі, сухожиллях і кістках тварин, а також у деяких морепродуктах, зокрема риб'ячій лусці. Корисним джерелом цього білка є кістковий бульйон, м'ясо птиці, риба, яйця та бобові. Для синтезу колагену організму також необхідний вітамін С, який можна отримати з цитрусових, перцю, зелені та ягід.

Чи допомагають колагенові добавки?

Колагенові добавки популярні серед людей, які прагнуть покращити стан шкіри, суглобів та кісток. Дослідження свідчать, що регулярний прийом колагену може підвищувати еластичність шкіри, зменшувати зморшки, а також сприяти зміцненню кісткової тканини у жінок у постменопаузі. Однак ці результати часто фінансуються виробниками добавок, що викликає певну обережність щодо їх достовірності.

Фактори втрати колагену

З віком вироблення колагену зменшується, що призводить до втрати пружності шкіри та зниження міцності кісток. Куріння, надмірне споживання алкоголю, перебування на сонці та харчування з високим вмістом цукру прискорюють ці процеси. Для захисту колагену варто уникати ультраобробленої їжі, використовувати сонцезахисні креми та вести здоровий спосіб життя.

Чи є альтернатива добавкам?

Хоча колагенові добавки можуть бути корисними, підтримувати здоров'я шкіри та кісток можна й без них. Збалансована дієта, багата на білок, вітаміни С і D, кальцій та цинк, у поєднанні з регулярними фізичними вправами, є ефективним і природним способом уповільнити вікові зміни.

Дотримання правильного харчування та здорового способу життя допоможе зберегти молодість шкіри, міцність кісток і загальне здоров'я без додаткових витрат на добавки.