Не спонсоруйте тероризм: як з'ясувати, що на полицях магазинів товари з Росії і Білорусі

Зазначається, що хоч на тлі повномасштабної війни бізнеси, пов'язані з РФ, активно залишають український простір, проте навіть сьогодні на ринку України можна знайти товари російських та білоруських компаній або несвідомо користуватися їхніми послугами.

Щоб визначити, звідки продукція, та не спонсорувати агресора, достатньо звернути увагу на відкриті дані, що вказані на товарі.

Не полінуйтеся і подивіться на штрих-код товару, щоб дізнатися, де він зроблений. Наприклад, код 482 - це в Україні. А коди 46 та 481 - це РФ і Білорусь відповідно.

До речі, в деяких магазинах ще до широкомасштабного вторгнення були спеціальні покажчики "Цей товар виготовлений в Росії".

Також не слід соромитися, можна підійти до адміністратора в магазині та поцікавитись про конкретний товар.

Можна провести й самостійне розслідування, за допомогою смартфона чи інших гаджетів швидко дослідити дані про компанії, які завозять, розповсюджують російські та білоруські товари.

Наприклад, на ресурсі YouControl можна дізнатися про походження компанії, кінцевих бенефіціарів, про офшори, чи є на фірмах кримінальні виробництва і так далі.

На Opendatabot можна прочитати юридичні та фінансові дані компанії.

Не забувайте і про санкційний портал "Війна&Санкції".

Також на курсі звертають увагу, що багато брендів, які позиціонують себе як українські або іноземні, можуть належати росіянам чи білорусам.

Так, фахівці в Україні нарахували близько 17 тисяч компаній із "російським слідом".

З'ясувати, хто дійсно володіє бізнесом і куди йдуть податки можна за допомогою порталу про санкції, Opendatabot, а на YouControl також можна отримати інформацію про бренд і товар.

Щоб перевірити когось у системі, достатньо знати щось із цього:

код ЄДРПОУ (унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи)

ІПН (ідентифікаційний код)

ПІБ засновника

назва компанії

адреса або номер телефону компанії.

Можна скористатися сервісом RuAssets, який "заточений" на пошук та аналіз зв'язків підприємців та компаній Білорусі та РФ.

Додамо, що на цій інфографіці можна отримати слушні рекомендації, як перевірити походження товарів та не спонсорувати російський та білоруський бізнес.

Поради, як ідентифікувати російські та білоруські товари і бренди в українських магазинах (фото: diia.data.gov.ua)