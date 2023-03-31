Не спонсоруйте тероризм: як з'ясувати, що на полицях магазинів товари з Росії і Білорусі

Українці під час купівлі різних товарів випадково можуть придбати продукцію з РФ та Білорусі, таким чином несвідомо спонсоруючи їхній бізнес, і відповідно військову агресію та терор проти своєї країни.
Щоб не допустити таких помилок, можна приділити хвилину-другу часу і розібратися, куди веде "слід" того чи іншого товару.
Корисні поради описані на спеціальному курсі у рамках проекту Мінцифри "Дія.Відкриті дані".
Зазначається, що хоч на тлі повномасштабної війни бізнеси, пов'язані з РФ, активно залишають український простір, проте навіть сьогодні на ринку України можна знайти товари російських та білоруських компаній або несвідомо користуватися їхніми послугами.
Щоб визначити, звідки продукція, та не спонсорувати агресора, достатньо звернути увагу на відкриті дані, що вказані на товарі.
Також на курсі звертають увагу, що багато брендів, які позиціонують себе як українські або іноземні, можуть належати росіянам чи білорусам.
Так, фахівці в Україні нарахували близько 17 тисяч компаній із "російським слідом".
З'ясувати, хто дійсно володіє бізнесом і куди йдуть податки можна за допомогою порталу про санкції, Opendatabot, а на YouControl також можна отримати інформацію про бренд і товар.
Щоб перевірити когось у системі, достатньо знати щось із цього:
Можна скористатися сервісом RuAssets, який "заточений" на пошук та аналіз зв'язків підприємців та компаній Білорусі та РФ.
Додамо, що на цій інфографіці можна отримати слушні рекомендації, як перевірити походження товарів та не спонсорувати російський та білоруський бізнес.
Поради, як ідентифікувати російські та білоруські товари і бренди в українських магазинах (фото: diia.data.gov.ua)
Раніше ми розповідали, які бренди продовжують роботу в Росії, і тим самим залишаються спонсорами військової агресії проти України.
А також писали перед цим, яке покарання чекає на бізнес за співпрацю з окупантами.