Не спонсируйте терроризм: как выяснить, что на полках магазинов товары из РФ и Беларуси

Отмечается, что хотя на фоне полномасштабной войны бизнесы, связанные с РФ, активно покидают украинское пространство, однако даже сегодня на рынке Украины можно найти товары российских и белорусских компаний или несознательно пользоваться их услугами.

Чтобы определить, откуда продукция, и не спонсировать агрессора, достаточно обратить внимание на открытые данные, что указаны на товаре.

Не поленитесь, и посмотрите на штрих-код товара, чтобы узнать, где он произведен. Например, код 482 - это в Украине. А коды 46 и 481 - это РФ и Беларусь соответственно.

Кстати, в некоторых магазинах еще до широкомасштабного вторжения были специальные указатели "Этот товар произведен в России".

Также не стоит стесняться, можно подойти к администратору в магазине и поинтересоваться о конкретном товаре.

Можно провести и самостоятельное расследование, с помощью смартфона или иных гаждетов быстро исследовать данные о компаниях, которые завозят, распространяют российские и белорусские товары.

Например, на ресурсе YouControl можно узнать о происхождении компании, о конечных бенефициарах, об офшорах, есть ли на фирмах криминальные производства и так далее.

На Opendatabot можно прочитать, юридические и финансовые данные компании.

Не забывайте и об санкционном портале "Війна&Санкції".

Также на курсе обращают внимание, что многие бренды, которые позиционируют себя как украинские или иностранные, могут принадлежать россиянам или белорусам.

Так, специалисты в Украине насчитали около 17 тысяч компаний с "российским следом".

Выяснить, кто действительно владеет бизнесом и куда идут налоги можно с помощью портала о санкциях, Opendatabot, а на YouControl также можно получить инфу о бренде и товаре.

Чтобы проверить кого-либо в системе, достаточно знать что-нибудь из этого:

код ЕДРПОУ (уникальный идентификационный номер юрлица

ИПН (идентификационный код)

ФИО основателя

название компании

адрес или номер телефона компании.

Можно воспользоваться сервисом RuAssets, который "заточен" на поиск и анализ связей предпринимателей и компаний Белоруси и РФ.

Добавим, что на данной инфографике можно получить дельные рекомендации, как проверить происхождение товаров и не спонсировать российский и белорусский бизнес.

Советы, как идентифицировать российские и белорусские товары и бренды в украинских магазинах (фото: diia.data.gov.ua)