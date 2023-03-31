Не спонсируйте терроризм: как выяснить, что на полках магазинов товары из РФ и Беларуси

Украинцы во время покупок различных товаров случайно могут приобрести продукцию из РФ и Беларуси, таким образом невольно спонсируя их бизнес, и соответственно военную агрессию и террор против своей страны.
Чтобы не допустить таких ошибок, можно уделить минуту-другую времени и разобраться, куда ведет "след" того ли иного товара.
Полезные советы описаны на специальном курсе в рамках проекта Минцифры "Дія.Відкриті дані".
Отмечается, что хотя на фоне полномасштабной войны бизнесы, связанные с РФ, активно покидают украинское пространство, однако даже сегодня на рынке Украины можно найти товары российских и белорусских компаний или несознательно пользоваться их услугами.
Чтобы определить, откуда продукция, и не спонсировать агрессора, достаточно обратить внимание на открытые данные, что указаны на товаре.
Также на курсе обращают внимание, что многие бренды, которые позиционируют себя как украинские или иностранные, могут принадлежать россиянам или белорусам.
Так, специалисты в Украине насчитали около 17 тысяч компаний с "российским следом".
Выяснить, кто действительно владеет бизнесом и куда идут налоги можно с помощью портала о санкциях, Opendatabot, а на YouControl также можно получить инфу о бренде и товаре.
Чтобы проверить кого-либо в системе, достаточно знать что-нибудь из этого:
Можно воспользоваться сервисом RuAssets, который "заточен" на поиск и анализ связей предпринимателей и компаний Белоруси и РФ.
Добавим, что на данной инфографике можно получить дельные рекомендации, как проверить происхождение товаров и не спонсировать российский и белорусский бизнес.
Советы, как идентифицировать российские и белорусские товары и бренды в украинских магазинах (фото: diia.data.gov.ua)
Ранее мы рассказывали, какие бренды продолжают работу в России, и тем самым остаются спонсорами военной агрессии против Украины.
А также писали перед этим, какое наказание ждет бизнес за сотрудничество с оккупантами.