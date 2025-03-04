Спокуслива балерина повторила трюк Ван Дамма і встановила світовий рекорд: що вона зробила

Балерина Яра Хдаїра стала рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса завдяки трюку, який вона виконала рази з двома мотоциклістами. Вона відтворила трюк відомого актора та каскадера Ван Дамма і вразила неймовірним шпагатом.

Деталі цього трюку і що відомо про дівчину, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Книги рекордів Гіннеса в Instagram.

Балерина, яка родом з Сирії, Яра Хдаїра стала справжньою рекордсменкою. Вона об'єдналася з Мохамедом Алблоші та Абдуллою Алхаттаві (обидва - з ОАЕ) і виконала трюк, який раніше показував Жан Клод Ван Дамм.

Під час виконання трюку Яра розтягнулася на шпагаті між двома квадроциклами. І так вони проїхали 470 метрів - найдовшу відстань в історії. Балерина фактично довірила своє життя двом водіям, балансуючи між їхніми квадроциклами на шпагаті, поки вони їхали зі швидкістю 10 км/годину через пустелю в Дубаї, ОАЕ. Гімнастка встановила світовий рекорд (фото: facebook.com/yara.khder)

Яра - модель, художня гімнастка, фітнес-тренер та балерина, і їй зараз 26 років. Вона зізналася, що раніше не була знайома з хлопцями, але вони спеціально зустрілися, щоб зробити цей трюк і записати відео.

"Звичайно, впевненість була важливою. І вона вже була, тому що я бачила виступ і була впевнена, що ми зможемо досягнути успіху. Ми мало тренувалися, тому що й часу було мало. Але ми наполегливо працювали й досягнення стало результатом років втоми та зусиль, протягом яких я тренувалася, щоб мати таку фізичну форму та гнучкість", - розповіла вона.

За задумом, вона повинна була тримати руки вгору або на талії, торкатися чогось або когось - було заборонено. А квадроцикли мали рухатися щонайменше 5 км/годину. Дівчина проїхала найдовшу відстань на шпагаті (фото: facebook.com/yara.khder)

Спробу зупинили, коли Яра похитнулася і вхопилася за водія, щоб не впасти. Вона каже, що могла б їхати довше.

"У житті немає нічого, що не містить ризики, але ми можемо їх уникнути, якщо добре тренуватимемося. Я звикла до ризику. Усі види спорту, яким я займаюся, пов'язані з ризиком. Я ще займаюся парапланеризмом, верховою їздою та дайвінгом. Для мене ці види спорту підвищують мою концентрацію, точність та ясне мислення", - розповіла Яра. Яра займається різними видами спорту (фото: facebook.com/yara.khder)

Вона додала, що завжди прагне побити рекорди у своєму житті та прагне досягти успіху - "не може жити без цілей та амбіцій".

"Я, звичайно, щаслива і пишаюся тим, що отримала результат свого успіху після років наполегливої праці. І я все ще прагну бути такою, якою мене завжди знали люди", - сказала дівчина.

Спортсменка присвятила свій рекорд своїй родині та тим, хто її підтримував, а ще - рідній Сирії та ОАЕ, країні, де її прийняли та допомогли втілювати свої мрії.

Варто додати, що колись відомий актор Жан Клод Ван Дамм знявся для рекламного ролика, де сів на шпагат між двома вантажівками. Цей ролик став найпопулярнішою рекламою автомобілів за всю історію YouTube.

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