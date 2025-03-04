Соблазнительная балерина повторила трюк Ван Дамма и установила мировой рекорд: что она сделала

Балерина Яра Хдаира стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса благодаря трюку, который она выполнила разом с двумя мотоциклистами. Она воспроизвела трюк известного актера и каскадера Ван Дамма и поразила невероятным шпагатом.

Детали этого трюка и что известно о девушке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Книги рекордов Гиннеса в Instagram.

Балерина, которая родом из Сирии, Яра Хдаира стала настоящей рекордсменкой. Она объединилась с Мохамедом Алблоши и Абдуллой Алхаттави (оба - из ОАЭ) и выполнила трюк, который ранее показывал Жан Клод Ван Дамм.

Во время выполнения трюка Яра растянулась на шпагате между двумя квадроциклами. И так они проехали 470 метров - самое длинное расстояние в истории. Балерина фактически доверила свою жизнь двум водителям, балансируя между их квадроциклами на шпагате, пока они ехали со скоростью 10 км/час через пустыню в Дубае, ОАЭ. Гимнастка установила мировой рекорд (фото: facebook.com/yara.khder)

Яра - модель, художественная гимнастка, фитнес-тренер и балерина, и ей сейчас 26 лет. Она призналась, что раньше не была знакома с ребятами, но они специально встретились, чтобы сделать этот трюк и записать видео.

"Конечно, уверенность была важной. И она уже была, потому что я видела выступление и была уверена, что мы сможем добиться успеха. Мы мало тренировались, потому что и времени было мало. Но мы упорно работали и достижение стало результатом лет усталости и усилий, в течение которых я тренировалась, чтобы иметь такую физическую форму и гибкость", - рассказала она.

По замыслу, она должна была держать руки вверх или на талии, касаться чего-то или кого-то - было запрещено. А квадроциклы должны были двигаться не менее 5 км/час. Девушка проехала самое длинное расстояние на шпагате (фото: facebook.com/yara.khder)

Попытку остановили, когда Яра пошатнулась и ухватилась за водителя, чтобы не упасть. Она говорит, что могла бы ехать дольше.

"В жизни нет ничего, что не содержит риски, но мы можем их избежать, если будем хорошо тренироваться. Я привыкла к риску. Все виды спорта, которым я занимаюсь, связаны с риском. Я еще занимаюсь парапланеризмом, верховой ездой и дайвингом. Для меня эти виды спорта повышают мою концентрацию, точность и ясное мышление", - рассказала Яра. Яра занимается различными видами спорта (фото: facebook.com/yara.khder)

Она добавила, что всегда стремится побить рекорды в своей жизни и стремится достичь успеха - "не может жить без целей и амбиций".

"Я, конечно, счастлива и горжусь тем, что получила результат своего успеха после лет упорного труда. И я все еще стремлюсь быть такой, какой меня всегда знали люди", - сказала девушка.

Спортсменка посвятила свой рекорд своей семье и тем, кто ее поддерживал, а еще - родной Сирии и ОАЭ, стране, где ее приняли и помогли воплощать свои мечты.

Стоит добавить, что когда-то известный актер Жан Клод Ван Дамм снялся для рекламного ролика, где сел на шпагат между двумя грузовиками. Этот ролик стал самой популярной рекламой автомобилей за всю историю YouTube.

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