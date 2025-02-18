6 зірок Голлівуду, які ледь не померли на знімальному майданчику

Голлівудські фільми часто вражають масштабними трюками та небезпечними сценами, але за кадром акторам нерідко доводиться ризикувати власним життям. Навіть із найкращими каскадерами та продуманими заходами безпеки знімальні майданчики можуть стати місцем справжньої небезпеки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про знаменитостей, які ледь не загинули під час роботи над фільмами.

Айла Фішер

Айла Фішер пережила справжню паніку під час зйомок трюку для фільму "Ілюзія обману" (2013). Виконуючи роль ескаполога у картині Луїса Летер’є про пограбування, її персонаж, Хенлі Рівз, мав звільнитися від кайданів, занурившись у резервуар із водою.

Проте, коли Айла почала виконувати підводний трюк, вона зрозуміла, що її кайдани заплуталися, не даючи можливості натиснути кнопку безпеки, яка б спорожнила резервуар. Деякі члени команди вважали, що акторка просто добре грає свою роль. Кадр з фільму "Ілюзія обману"

"У них був хлопець поза камерою, але він знаходився далеко з балоном кисню... До того моменту, як я зрозуміла, що не можу виринути і поманила його, я вже майже не мала повітря", - розповідала акторка.

"На щастя, мені вдалося звільнитися, зберегти спокій і вибратися до того, як ситуація стала ще страшнішою", - додала вона.

Кейт Вінслет

Кейт Вінслет детально розповідала про свої випробування під час зйомок Титаніка (1997). Попри те, що фільм здобув 11 премій "Оскар", акторка ледь не потонула, застудилася та перехворіла на грип.

У розмові з The Los Angeles Times у 1999 році вона пригадала, як разом із Леонардо Ді Капріо знімалася у сцені, де Джек і Роуз опинилися в пастці за закритими воротами затопленого корабля. Кадр з фільму "Титанік"

"Коли сцена закінчилася, ми з Лео почали виходити, але я зрозуміла, що мій плащ зачепився за ворота, не даючи мені вибратися. Мені довелося вириватися з нього, щоб звільнитися. Я ледь не задихнулася. А Джим (режисер Джеймс Кемерон) просто сказав: "Добре, давай ще раз". Я не хотіла виглядати слабкою, тому не скаржилася", - ділилася зірка.

"Я знав, що Кейт досить стійка - вона ніколи не казала мені, що хоче припинити. Лише через 10 хвилин я зрозумів, що вона справді була налякана", - зізнався Кемерон.

Джейсон Стетхем

Джейсон Стетхем уникнув серйозної аварії на зйомках "Нестримних-3" (2014). Актор, який виконує власні трюки, працював у Болгарії, коли сталася технічна несправність, що шокувала всю знімальну групу.

В одній зі сцен його персонаж керував вантажівкою, яка мала зупинитися біля пірсу. Але під час пробного дубля відмовили гальма, і машина разом зі Стетхемом зірвалася у Чорне море з висоти 18 метрів. Кадр з фільму "Нестримні-3"

На щастя, Джейсон - колишній професійний дайвер - зміг вибратися з кабіни і допливти до поверхні. Після цього він просто переодягнувся і продовжив зйомки.

"Цей випадок змінив моє ставлення до життя. З того дня я набагато більше ціную можливість ходити по землі", - зізнався він.

Аарон Пол

Аарон Пол ледь не загинув під час зйомок першого сезону "Пуститися берега" у 2008 році. Кадр з фільму "Пуститися берега"

Під час зйомок шостого епізоду актор вирішив змінити своє положення у сцені. Це рішення врятувало йому життя - за кілька секунд після цього на місце, де він щойно стояв, обвалився важкий камінь із даху фургона.

Джекі Чан

Джекі Чан, якого вважають одним із найвидатніших майстрів бойових мистецтв у кіно, не раз ризикував життям на знімальному майданчику. Але у 1986 році під час роботи над "Обладунками бога" він отримав одну з найсерйозніших травм.

Актор мав стрибнути зі скелі на дерево, і хоча перший дубль вдався, він вирішив повторити трюк. Цього разу щось пішло не так - Джекі впав із висоти, вдарився головою об камінь і отримав важку черепно-мозкову травму. Кадр з фільму "Обладунки бога"

Його терміново прооперували, і, на щастя, він вижив. Проте до сьогодні актор має отвір у черепі, який закриває спеціальною пластиковою пластинкою.

Ділан О’Браєн

Ділан О’Браєн пережив жахливу аварію під час зйомок "Той, що біжить лабіринтом: Ліки від смерті" (2016).

Актор виконував трюк, коли його мали витягнути з одного автомобіля, але інший транспортний засіб несподівано збив його. Кадр з фільму "Той, що біжить лабіринтом: Ліки від смерті"

Унаслідок аварії Ділан отримав струс мозку, переломи обличчя та черепно-мозкову травму. Йому знадобилася реконструктивна операція, а зйомки фільму довелося відкласти на пів року.

"Мені було дуже важко. Я завжди працював без перерв, а після цього випадку сумнівався, чи зможу повернутися на знімальний майданчик. Навіть зараз, якщо я виконую трюк, у мене виникає певний рівень тривоги, який, здається, ніколи не зникне", - зізнавався актор в інтерв'ю Bustle.