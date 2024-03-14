Сподобаються навіть дітям: як приготувати корисні та смачні сосиски (відео)

Сосиски - це універсальне блюдо для будь-якої сім'ї. Смачні і соковиті сосиски дуже люблять дітки. Приготувати таку смачну страву можна легко вдома, до того ж вона буде ще й корисна.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Роксолани Герасимів.
Приготувати для всієї сім'ї можна гарбузово-курячі сосиски. Вони обов'язково сподобаються дітям, адже вони апетитні, ніжні та приготовані на 100% з м'яса.
Також можна використовувати батат замість гарбуза, якщо у вас його немає або у вашій сім’ї його не люблять.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку потрібно куряче філе, почищений гарбуз і два жовтки збити до однорідної маси у чаші блендера.
Після цього збийте білки до пишності та додайте до гарбузової маси разом із кунжутом. Все потрібно ретельно перемішати.
Далі викладіть масу у силіконові форми та запікайте у розігрітій духовці протягом 20-25 хвилин при температурі 180°C. Готові сосиски акуратно дістаньте з форм і подавайте на стіл.
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