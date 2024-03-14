UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сподобаються навіть дітям: як приготувати корисні та смачні сосиски (відео)

Як приготувати смачні сосиски вдома (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сосиски - це універсальне блюдо для будь-якої сім'ї. Смачні і соковиті сосиски дуже люблять дітки. Приготувати таку смачну страву можна легко вдома, до того ж вона буде ще й корисна.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Роксолани Герасимів.

Що знадобиться

Приготувати для всієї сім'ї можна гарбузово-курячі сосиски. Вони обов'язково сподобаються дітям, адже вони апетитні, ніжні та приготовані на 100% з м'яса.

Також можна використовувати батат замість гарбуза, якщо у вас його немає або у вашій сім’ї його не люблять.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • куряче філе - 200 г
  • гарбуз - 150 г
  • яйця курячі - 2 шт.
  • кунжут білий - 1 ст.л
  • куркума - до свого смаку
  • перець чорний мелений, приправа карі та сіль - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно куряче філе, почищений гарбуз і два жовтки збити до однорідної маси у чаші блендера.

Після цього збийте білки до пишності та додайте до гарбузової маси разом із кунжутом. Все потрібно ретельно перемішати.

Далі викладіть масу у силіконові форми та запікайте у розігрітій духовці протягом 20-25 хвилин при температурі 180°C. Готові сосиски акуратно дістаньте з форм і подавайте на стіл.

Рецепт гарбузово-курячих сосисок (скриншот)

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиНутриціологПриготування