Сподобаються навіть дітям: як приготувати корисні та смачні сосиски (відео)

Що знадобиться

Приготувати для всієї сім'ї можна гарбузово-курячі сосиски. Вони обов'язково сподобаються дітям, адже вони апетитні, ніжні та приготовані на 100% з м'яса.

Також можна використовувати батат замість гарбуза, якщо у вас його немає або у вашій сім’ї його не люблять.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

куряче філе - 200 г

гарбуз - 150 г

яйця курячі - 2 шт.

кунжут білий - 1 ст.л

куркума - до свого смаку

перець чорний мелений, приправа карі та сіль - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно куряче філе, почищений гарбуз і два жовтки збити до однорідної маси у чаші блендера.

Після цього збийте білки до пишності та додайте до гарбузової маси разом із кунжутом. Все потрібно ретельно перемішати.

Далі викладіть масу у силіконові форми та запікайте у розігрітій духовці протягом 20-25 хвилин при температурі 180°C. Готові сосиски акуратно дістаньте з форм і подавайте на стіл.

Рецепт гарбузово-курячих сосисок (скриншот)