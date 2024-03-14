Понравятся даже детям: как приготовить полезные и вкусные сосиски (видео)

Что понадобится

Приготовить для всей семьи можно тыквенно-куриные сосиски. Они обязательно понравятся детям, ведь они аппетитны, нежны и приготовлены на 100% из мяса.

Также можно использовать батат вместо тыквы, если у вас его нет или в вашей семье его не любят.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе - 200 г

тыква - 150 г

яйца куриные - 2 шт.

кунжут белый - 1 ст.л

куркума - по своему вкусу

перец черный молотый, приправа карри и соль - по вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно куриное филе, почищенную тыкву и два желтка взбить до однородной массы в чаше блендера.

После этого взбейте белки до пышности и добавьте в тыквенную массу вместе с кунжутом. Все нужно тщательно перемешать.

Затем выложите массу в силиконовые формы и запекайте в разогретой духовке в течение 20-25 минут при температуре 180°C. Готовые сосиски аккуратно извлеките из форм и подавайте на стол.

Рецепт тыквенно-куриных сосисок (скриншот)