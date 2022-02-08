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Мы готовим сосиски неправильно. Вот как нужно это делать

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 21:29
Мы готовим сосиски неправильно. Вот как нужно это делать Сосиски надо уметь готовить (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Приготовить сосиски? Проще простого! Но, оказывается, десятилетиями мы все делаем неправильно! Да, мы не вредим здоровью, да и не до конца раскрываем вкусовые качества этого продукта (если он, конечно, качественный сам по себе).

А как приготовить сосиски быстро и чтобы они были максимально вкусными? Styler собрал мысли кулинаров со всего мира и теперь делится с вами лайфхаками.

Лучше всего сосиски есть теплыми

Хоть сварить сосиски - несложная задача, но "дьявол кроется в деталях".

В частности, кулинары советуют вынуть сосиски из холодильника за полчаса до обработки. Тогда они не только станут более ароматными, но и не полопаются при контакте с горячей водой.

Также перед варкой снимайте защитную пленку с сосисок. Когда - то этот "целлофан " считали вредным, выделяющим кучу неполезных веществ в горячей воде. Сегодня же производители сосисок делают "обертки" максимально безопасными.

Поэтому здесь вопрос чисто практический: с горячих, только что сваренных сосисок снимать защитную оболочку труднее.

Мы готовим сосиски неправильно. Вот как нужно это делать

Сосиски (фото: pixabay.com)

Известный кулинарный критик Роберт Маклович советует варить сосиски по такому алгоритму:

  • довести воду в кастрюле до кипения
  • снять кастрюлю с огня
  • бросить в нее сосиски на 4-5 минут.

А еще, говорит эксперт, в воду можно добавить несколько крупинок душистого перца, что обогатит аромат блюда.

Почему лучше не держать сосиски в воде слишком долго? Все очень просто. Интенсивная термическая обработка негативно влияет не только на вкус и консистенцию продукта, но и может нанести вред здоровью.

Особенно, если продукт содержит нитраты или нитриты, которые при нагревании превращаются в нитрозамины - соединения, которые способствуют развитию новообразований толстого кишечника, желудка, печени и почек.

А еще лучше готовить этот продукт на пару. По мнению многих людей, сосисочки тогда приобретают более выразительный вкус и аромат.

Мы готовим сосиски неправильно. Вот как нужно это делать

Сосиски (фото: pixabay.com)

Как правильно выбирать сосиски

Сегодня ассортимент сосисок в магазинах огромен. И к счастью, времена, когда в состав продукта входило много чего удивительного (картон или туалетная бумага), прошли. Хотя противоречивые ингредиенты все еще всплывают.

Итак. Чтобы не отравиться сосисками и насладиться ими "на полную", они должны содержать 70-80 процентов мяса. Однако избегайте продуктов, которые содержат "мясо механического обваливания" - потому что это, по сути, сухожилия, хрящи, жир, перепонки, измельченные кости, а иногда даже перья и когти.

Мы готовим сосиски неправильно. Вот как нужно это делать

Сосиски (фото: pixabay.com)

Также следите, чтобы продукт не содержал сахара (или его количество в сосисках было минимальным).

Чего еще не должно быть в составе хороших сосисок? Например, Е250 и Е251. Специалисты Всемирной организации здравоохранения не так давно признали, что чрезмерное употребление этих консервантов может быть фатальным для здоровья, поскольку повышает риск отравления организма, заболеваний почек и даже способствует развитию колоректального рака.

Конечно, ищите на полочках магазинов сосиски без фосфатов. Они хоть и считаются не слишком вредными, но в избытке могут нарушить работу организма, способствуя худшему усвоению кальция, магния и цинка, а также синтеза витамина D.

Мы готовим сосиски неправильно. Вот как нужно это делать

Сосиски (фото: pixabay.com)

Что мы еще знаем о сосисках

Этот продукт регулярно потребляют на завтрак, обед или ужин многие украинцы. Это неудивительно, ведь сосиски - относительно дешевый и универсальный продукт.

Согласно последним исследованиям, самая большая группа, потребляющая сосиски - это пенсионеры и студенты.

Мы готовим сосиски неправильно. Вот как нужно это делать

Сосиски (фото: pixabay.com)

А изобрели сосиски во Франкфурте-на-Майне - городе, который веками славится производством разнообразной мясной продукции. Именно здесь еще во второй половине XV века начали предлагать горожанам копченые при низкой температуре тонкие колбаски из говядины и свинины, что были "завернуты" в овечьи кишки.

Мы готовим сосиски неправильно. Вот как нужно это делать

Сосиски (фото: pixabay.com)

Позже мясник Иоганн Ланер адаптировал этот продукт и в XVIII веке начал производить (и продавать, конечно) его в Вене. Именно знаменитые "венские сосиски" считаются прототипом нынешних сосисок.

Мы готовим сосиски неправильно. Вот как нужно это делать

Сосиски (фото: pixabay.com)

Популяризации сосисок в мире способствовал еще один эмигрант из Франкфурта - Чарльз Фелтман, который переехал в Нью-Йорк в возрасте 15 лет, и в 1876 году начал путешествовать по пляжам Кони-Айленда на велосипеде с большой тележкой, предлагая отдыхающим изобретенный им перекус - сосиски в рулете, позже названные хот-догами.

Мы готовим сосиски неправильно. Вот как нужно это делать

Сосиски (фото: pixabay.com)

Интересно, что во времена СССР к сосискам добавляли крахмал, муку, а еще сыворотку крови и белковые стабилизаторы. Мясо же часто заменяли субпродуктами. Гост 1979 года позволял также в производстве сосисок вместо говядины и свинины использовать любые другие виды мяса.

Видео: YouTube

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