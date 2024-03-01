Звичайну сосиску показали під мікроскопом. Що там "ховається" (відео)

Блогер Micro Zoom Guy, який показує людям різні продукти та предмети під мікроскопом, вирішив ошелешити мережу. Він зняв на відео, що можна побачити на звичайній сосисці, якщо використати макролінзу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким блогер поділився в Instagram .

Як виглядає сосиска під мікроскопом

Блогер розрізав звичайний напівфабрикат, взяв шматочок та показав, що у ньому "ховається". Як виявилося, там є паразити.

Окрім цього, сосиска нібито мала "додатковий інгредієнт" у вигляді дивних чорних ниток, схожих на волосся, тканину або щось інше.

Що всередині сосиски (скріншоти)

Мало того, маленькі паразити, які "живуть" у сосисці, рухалися та були дуже активними. Ймовірно, це свідчить про небезпеку напівфабрикату.

Як реагує мережа

У коментарях під дописом блогера юзери пишуть, що їх дуже налякало те, що вони побачили у сосисці. Також користувачі зазначають: