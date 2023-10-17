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Спливла правда про "одруження" Клопотенка: нові фото

Що відомо про "весілля" Євгена Клопотенко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український кулінар та ресторатор Євген Клопотенко опублікував фото з РАЦСу та натякнув на одруження. Однак, як виявилось, новина про весілля виявилась пранком.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на волонтера та кухаря Олександра Боровського в Instagram.

Що відомо

Євген Клопотенко показав кілька кадрів із нареченою біля центрального київського РАЦСу. На фото Клопотенко він був одягнений у сірий костюм, рожеву футболку та крокси.

А дівчина під руку з ним - співачка Вікторія Родко - солістка гурту "OY Sound System". Колектив брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2023". Вона була одягнена у білу сукню з фатою, шубу та кросівки. 

Деякі користувачі у мережі всерйоз сприйняли новину про весілля Клопотенка. Його вітали підписники та знамениті друзі, включаючи Jerry Heil та Злату Огнєвіч.

"Весілля" Євгена Клопотенко (фото: instagram.com/sashko_borovskyi)

Багатьох здивувало дивне вбрання молодят та фото, яке розмістив на своїй сторінці у Twitter комік Василь Байдак.

Відомо, що під час війни Байдак створює оригінальні відеоролики для зборів на ЗСУ, і в них беруть участь знаменитості.

Тому Євген Клопотенко та Віра Родко взяли участь у зйомках відео для нового збору коштів для ЗСУ.

Що відомо про "весілля" Євгена Клопотенко (фото: https://twitter.com/by_by_duck)

Раніше Клопотенко називав страви, які символізують бідність.

Також ми писали, що кулінар склав меню на поминки Путіна.

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одруженняЕвгений КлопотенкоКулинар