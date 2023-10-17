Спливла правда про "одруження" Клопотенка: нові фото

Український кулінар та ресторатор Євген Клопотенко опублікував фото з РАЦСу та натякнув на одруження. Однак, як виявилось, новина про весілля виявилась пранком.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на волонтера та кухаря Олександра Боровського в Instagram.
Євген Клопотенко показав кілька кадрів із нареченою біля центрального київського РАЦСу. На фото Клопотенко він був одягнений у сірий костюм, рожеву футболку та крокси.
А дівчина під руку з ним - співачка Вікторія Родко - солістка гурту "OY Sound System". Колектив брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2023". Вона була одягнена у білу сукню з фатою, шубу та кросівки.
Деякі користувачі у мережі всерйоз сприйняли новину про весілля Клопотенка. Його вітали підписники та знамениті друзі, включаючи Jerry Heil та Злату Огнєвіч.
Багатьох здивувало дивне вбрання молодят та фото, яке розмістив на своїй сторінці у Twitter комік Василь Байдак.
Відомо, що під час війни Байдак створює оригінальні відеоролики для зборів на ЗСУ, і в них беруть участь знаменитості.
Тому Євген Клопотенко та Віра Родко взяли участь у зйомках відео для нового збору коштів для ЗСУ.
Раніше Клопотенко називав страви, які символізують бідність.
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