"Щастя любить тишу": Євген Клопотенко заінтригував новиною про одруження (фото)

Відомий український кулінар та ресторатор Євген Клопотенко опублікував фото з РАЦСу та натякнув на одруження. Він опублікував фото разом з ймовірною обраницею, яка була у весільній сукні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост кулінара в Instagram .

Що відомо

Шеф-кухар Євген Клопотенко заінтригував шанувальників новими фото та заявив, що нібито одружився.

Ресторатор опублікував кілька світлин, на яких позує на тлі РАГСу разом з ймовірною обраницею.

Дівчина поряд з кулінаром - Вікторія Родко, солістка гурту OY Sound System, що брав участь у Національному відборі на Євробачення-2023. Також дівчина волонтерка, адже у своїх соцмережах, де за нею стежить близько 9 тисяч підписників, вона часто розповідає про благодійну діяльність.

Співачка була одягнена у білу сукню та коричневе пальто. Образ дівчина доповнила фатою та букетом квітів.

Євген Клопотенко був одягнений у рожеву футболку, сірий костюм у стилі 90-х та крокси.

"Щастя любить тишу і коли про нього мовчать", - підписав фото кулінар.

Євген Клопотенко одружився (фото: instagram.com/klopotenko)

Додамо, що можливо це були зйомки нового кліпу. Однак, поки кулінар ніяк не коментує ситуацію.

Що відомо про Євгена Клопотенка

Про своє особисте життя шеф-кухар рідко щось розповідає. Однак, раніше він зізнавався, що в нього є дівчина, але їхні стосунки "досить незвичні". Він розповідав, що його кохана родом з Миколаєва та працює кондитером.

Євген Клопотенко вважає своєю місією - відродити багатовікові українські рецепти, модернізувати їх та показати світові багату українську культурну спадщину через їжу. Шеф-кухар поставив собі за мету підсилити статус української кухні у світі.

До того ж він є ініціатором включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)