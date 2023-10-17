Всплыла правда о "женитьбе" Клопотенко: новые фото

Что известно

Евгений Клопотенко показал несколько кадров с невестой возле центрального киевского ЗАГСа. На фото Клопотенко он был одет в серый костюм, розовую футболку и кроксы.

А девушка под руку с ним - певица Виктория Родко - солистка группы "OY Sound System". Коллектив участвовал в Нацотборе на "Євробачення-2023". Она была одета в белое платье с фатой, шубу и кроссовки.

Некоторые пользователи в сети всерьез восприняли новость о свадьбе Клопотенко. Его поздравляли подписчики и знаменитые друзья, включая Jerry Heil и Злату Огневич.

"Свадьба" Евгения Клопотенко (фото: instagram.com/sashko_borovskyi)

Многих удивили странные наряды молодоженов и фото, которые разместил на своей странице в Twitter комик Василий Байдак.

Известно, что во время войны Байдак создает оригинальные видеоролики для сборов на ВСУ, и в них участвуют знаменитости.

Поэтому Евгений Клопотенко и Вера Родко приняли участие в съемках видео для нового сбора средств для ВСУ.

Что известно о "свадьбе" Евгения Клопотенко (фото: https://twitter.com/ru_by_duck)