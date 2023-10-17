Всплыла правда о "женитьбе" Клопотенко: новые фото

Украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко опубликовал фото из ЗАГСа и намекнул на женитьбу. Однако, как оказалось, новость о свадьбе оказалась пранком.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на волонтера и повара Александра Боровского в Instagram.
Евгений Клопотенко показал несколько кадров с невестой возле центрального киевского ЗАГСа. На фото Клопотенко он был одет в серый костюм, розовую футболку и кроксы.
А девушка под руку с ним - певица Виктория Родко - солистка группы "OY Sound System". Коллектив участвовал в Нацотборе на "Євробачення-2023". Она была одета в белое платье с фатой, шубу и кроссовки.
Некоторые пользователи в сети всерьез восприняли новость о свадьбе Клопотенко. Его поздравляли подписчики и знаменитые друзья, включая Jerry Heil и Злату Огневич.
Многих удивили странные наряды молодоженов и фото, которые разместил на своей странице в Twitter комик Василий Байдак.
Известно, что во время войны Байдак создает оригинальные видеоролики для сборов на ВСУ, и в них участвуют знаменитости.
Поэтому Евгений Клопотенко и Вера Родко приняли участие в съемках видео для нового сбора средств для ВСУ.
Ранее Клопотенко называл блюда, символизирующие бедность.
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