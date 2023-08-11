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Клопотенко склав меню на поминки Путіна

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Україна, П'ятниця 11 серпня 2023 10:22
Клопотенко склав меню на поминки Путіна Клопотенко склав меню на поминки Путіна (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Євген Клопотенко

Ресторатор і громадський активіст Євген Клопотенко склав меню для поминального столу, який накриють після смерті російського диктатора Володимира Путіна.

Страви, які будуть їсти посіпаки російського президента, після його кончини, шеф-кухар озвучив в інтерв'ю РБК-Україна.

Меню на поминки Путіна від Клопотенка

За словами кулінара, на поминальному столі хазяїна Кремля, буде перш за все та страва, якою Клопотенко раніше вже нагодував Путіна. Але не тільки.

Крім л*йна, гості також мають скуштувати:

  • очі тунця, які прогнили
  • зародки хрущів, які "дуже штиняють"
  • зародки мошок, які заводяться у м'ясі (можна їх у фритюрі приготувати й додати трішки солі)
  • черв'яки, фаршировані гнилим собакою

"Отаке меню. Трішки г*вна, трішки наригано і трішки гарних комах, які створять гарний поминальний настрій для друзів Путіна", - резюмував Клопотенко.

Також в інтерв'ю Євген сказав, з чим у нього асоціюється РФ.

"Я вчора був на городі одному. Попросився в туалет. Мене відправили у туалет. А той туалет відкриваєш - і там така ямка вже повністю забита г*вном. Отак я собі Росію і росіян уявляю", - розповів він.

Раніше Роскомнадзор надіслав Клопотенку повідомлення про те, що він поширює "інформацію з порушенням законодавства". Кулінар різко відповів на це.

До речі, ми також розповідали про росіян, які з готелю в Туреччині вивезли 35 кілограмів їжі.

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Евгений Клопотенко