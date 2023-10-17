Спливла правда про "одруження" Клопотенка: нові фото
Український кулінар та ресторатор Євген Клопотенко опублікував фото з РАЦСу та натякнув на одруження. Однак, як виявилось, новина про весілля виявилась пранком.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на волонтера та кухаря Олександра Боровського в Instagram.
Що відомо
Євген Клопотенко показав кілька кадрів із нареченою біля центрального київського РАЦСу. На фото Клопотенко він був одягнений у сірий костюм, рожеву футболку та крокси.
А дівчина під руку з ним - співачка Вікторія Родко - солістка гурту "OY Sound System". Колектив брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2023". Вона була одягнена у білу сукню з фатою, шубу та кросівки.
Деякі користувачі у мережі всерйоз сприйняли новину про весілля Клопотенка. Його вітали підписники та знамениті друзі, включаючи Jerry Heil та Злату Огнєвіч.
"Весілля" Євгена Клопотенко (фото: instagram.com/sashko_borovskyi)
Багатьох здивувало дивне вбрання молодят та фото, яке розмістив на своїй сторінці у Twitter комік Василь Байдак.
Відомо, що під час війни Байдак створює оригінальні відеоролики для зборів на ЗСУ, і в них беруть участь знаменитості.
Тому Євген Клопотенко та Віра Родко взяли участь у зйомках відео для нового збору коштів для ЗСУ.
Що відомо про "весілля" Євгена Клопотенко (фото: https://twitter.com/by_by_duck)
Раніше Клопотенко називав страви, які символізують бідність.
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