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Всплыла правда о "женитьбе" Клопотенко: новые фото

Вторник 17 октября 2023 17:08
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Всплыла правда о "женитьбе" Клопотенко: новые фото Что известно о "свадьбе" Евгения Клопотенко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Евгений Клопотенко

Украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко опубликовал фото из ЗАГСа и намекнул на женитьбу. Однако, как оказалось, новость о свадьбе оказалась пранком.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на волонтера и повара Александра Боровского в Instagram.

Что известно

Евгений Клопотенко показал несколько кадров с невестой возле центрального киевского ЗАГСа. На фото Клопотенко он был одет в серый костюм, розовую футболку и кроксы.

А девушка под руку с ним - певица Виктория Родко - солистка группы "OY Sound System". Коллектив участвовал в Нацотборе на "Євробачення-2023". Она была одета в белое платье с фатой, шубу и кроссовки.

Некоторые пользователи в сети всерьез восприняли новость о свадьбе Клопотенко. Его поздравляли подписчики и знаменитые друзья, включая Jerry Heil и Злату Огневич.

Всплыла правда о &quot;женитьбе&quot; Клопотенко: новые фотоВсплыла правда о &quot;женитьбе&quot; Клопотенко: новые фотоВсплыла правда о &quot;женитьбе&quot; Клопотенко: новые фото

Всплыла правда о &quot;женитьбе&quot; Клопотенко: новые фото"Свадьба" Евгения Клопотенко (фото: instagram.com/sashko_borovskyi)

Многих удивили странные наряды молодоженов и фото, которые разместил на своей странице в Twitter комик Василий Байдак.

Известно, что во время войны Байдак создает оригинальные видеоролики для сборов на ВСУ, и в них участвуют знаменитости.

Поэтому Евгений Клопотенко и Вера Родко приняли участие в съемках видео для нового сбора средств для ВСУ.

Всплыла правда о &quot;женитьбе&quot; Клопотенко: новые фотоЧто известно о "свадьбе" Евгения Клопотенко (фото: https://twitter.com/ru_by_duck)

Ранее Клопотенко называл блюда, символизирующие бедность.

Также мы писали, что кулинар составил меню на поминки Путина.

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