Співоче поле у Києві уквітчається хризантемами: як буде виглядати ця краса

Українців запрошують насолодитись різнобарвними квітковими композиціями, яскравими фотозонами, а також зонами відпочинку та дозвілля.

Зауважимо, що сотні тисяч бутонів яскравих хризантем вже чекають на відвідувачів.

Виставка квітів у Києві (фото: "Співоче")

Тематика цьогорічної виставки, яка буде доступною щодня з 10:00 до 19:00, поки що тримається в секреті. Але організатори запевняють, що вона обов’язково принесе кожному гостю позитивні емоції.

За словами організаторів, виставка хризантем продовжиться до 30 жовтня.

Придбати квитки можна на сайті або на касі парку "Співоче". Їхня ціна - 100 грн (дорослий) і 25 грн (дитячий). При цьому, вхід для пенсіонерів, людей з інвалідністю I-III категорій та воїнів ЗСУ безкоштовний. Вхід для ВПО (дорослий) з 50% знижкою.

Важливо! Виставка повинна була відкритися 30 вересня, але через несприятливі погодні умови організатори змушені були перенести відкриття на тиждень.

"Хризантеми дуже люблять сонце і тепло, а постійні дощі лише уповільнюють цвітіння цих вибагливих рослин. Ми дуже хочемо, щоб кожен відвідувач міг насолоджуватися красивими пейзажами та локаціями у парку "Співоче". Тому чекаємо вас наступного тижня!" - йдеться у заяві організаторів.