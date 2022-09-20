ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Викиньте ці рослини з дому: ви і ваша родина відчуєте себе значно краще

Новость на русском →
Вівторок 20 вересня 2022 11:20
Викиньте ці рослини з дому: ви і ваша родина відчуєте себе значно краще Фото: Які кімнатні рослини не можна тримати вдома (fliсkr)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі кімнатні рослини мають погану славу через нехороші властивості, пов'язані з отруйністю чи поганими прикметами. Якщо ви трепетно ставитеся до енергетики в домі, правильно обирайте своїх "зелених сусідів".

Про це йдеться в Telegram-каналі Скарбничка ідей.

Дифенбахія

Найвагомішою причиною відмови від квітки є токсичність соку, який виділяється рослиною. Найнебезпечніша вона для домашніх тварин і малих дітей, які можуть спробувати листя рослини на смак.

Крім токсичності дифенбахія може "похвалитися" масою прикмет і забобонів, які виставляють її в негативному світлі. Її називають і "вдовиною квіткою", і мужегоном, і списують на присутність рослини бездітність, фінансові проблеми тощо.

Викиньте ці рослини з дому: ви і ваша родина відчуєте себе значно краще

Дифенбахія (фото: pixabay)

Азалія

Ця розкішна квітка також отруйна. Якщо її сік потрапить в організм людини, він може викликати слабкість, нудоту, блювоту і порушити роботу серця. Також потрібно враховувати, що ця квітка має сильний аромат, тому не можна тримати її в приміщенні з поганою вентиляцією і зачиненими вікнами (особливо, якщо в домі є алергіки).

Тим не менш, вважається, що у яскравої рослини - позитивна енергетика. Головна її функція - підтримання миру і спокою навколо, а також привнесення в життя людини гармонії з оточуючими і з самим собою.

Викиньте ці рослини з дому: ви і ваша родина відчуєте себе значно краще

Азалія (фото: pixabay)

Олеандр

Олеандр має сильний запах, через який може початися головний біль, у спальні тримати вазон категорично не рекомендується.

Сік рослини отруйний, і невелике пошкодження призведе до попадання його на шкіру, для сімей з дітьми та тваринами покупка олеандра не найкраща ідея.

Щодо прикмет, то вони позитивні. Вважається, що квітка має магічну силу і допомагає набратися сміливості перед прийняттям важливого рішення і визначитися зі своїми планами. Йому приписують здатність допомогти побороти тягу до алкоголю і тютюну.

Викиньте ці рослини з дому: ви і ваша родина відчуєте себе значно краще

Олеандр (фото: ideas-center.com.ua)

Монстера

Одна з найпопулярніших рослин для будинку. Монстера - абсолютно безпечна, але на її красивих листі є непомітні голочки. Варто з нею працювати в рукавичках.

Крім того небезпечною рослину вважають через її назву. Нібито ліана відганяє від будинку чоловіків, і жінка ризикує назавжди залишитися в дівках.

Викиньте ці рослини з дому: ви і ваша родина відчуєте себе значно краще

Монстера (фото: odessamedia.net)

Молочай

Багато представників молочаю схожі зовні з кактусами і мають колючки, укол яких також небезпечний для живого організму.

Молочай містить у своєму стеблі і листках білий сік, який призводить до опіків і подразнення на шкірі. При попаданні в організм викликає отруєння.

Згідно з прикметами, будь-яку рослину з колючками не можна ставити в зоні відпочинку і спальні, особливо заміжній парі, оскільки це сприяє колкостям і проблемам між коханими і близькими людьми.

Викиньте ці рослини з дому: ви і ваша родина відчуєте себе значно краще

Молочай (фото: sukkulenty.com)

Раніше ми писали, які рослини токсичні для домашніх тварин.

Також читайте, які кімнатні рослини виганяють з дому хвороби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рослини цветы
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь