Викиньте ці рослини з дому: ви і ваша родина відчуєте себе значно краще

Деякі кімнатні рослини мають погану славу через нехороші властивості, пов'язані з отруйністю чи поганими прикметами. Якщо ви трепетно ставитеся до енергетики в домі, правильно обирайте своїх "зелених сусідів".

Дифенбахія

Найвагомішою причиною відмови від квітки є токсичність соку, який виділяється рослиною. Найнебезпечніша вона для домашніх тварин і малих дітей, які можуть спробувати листя рослини на смак.

Крім токсичності дифенбахія може "похвалитися" масою прикмет і забобонів, які виставляють її в негативному світлі. Її називають і "вдовиною квіткою", і мужегоном, і списують на присутність рослини бездітність, фінансові проблеми тощо.

Дифенбахія (фото: pixabay)

Азалія

Ця розкішна квітка також отруйна. Якщо її сік потрапить в організм людини, він може викликати слабкість, нудоту, блювоту і порушити роботу серця. Також потрібно враховувати, що ця квітка має сильний аромат, тому не можна тримати її в приміщенні з поганою вентиляцією і зачиненими вікнами (особливо, якщо в домі є алергіки).

Тим не менш, вважається, що у яскравої рослини - позитивна енергетика. Головна її функція - підтримання миру і спокою навколо, а також привнесення в життя людини гармонії з оточуючими і з самим собою.

Азалія (фото: pixabay)

Олеандр

Олеандр має сильний запах, через який може початися головний біль, у спальні тримати вазон категорично не рекомендується.

Сік рослини отруйний, і невелике пошкодження призведе до попадання його на шкіру, для сімей з дітьми та тваринами покупка олеандра не найкраща ідея.

Щодо прикмет, то вони позитивні. Вважається, що квітка має магічну силу і допомагає набратися сміливості перед прийняттям важливого рішення і визначитися зі своїми планами. Йому приписують здатність допомогти побороти тягу до алкоголю і тютюну.

Олеандр (фото: ideas-center.com.ua)

Монстера

Одна з найпопулярніших рослин для будинку. Монстера - абсолютно безпечна, але на її красивих листі є непомітні голочки. Варто з нею працювати в рукавичках.

Крім того небезпечною рослину вважають через її назву. Нібито ліана відганяє від будинку чоловіків, і жінка ризикує назавжди залишитися в дівках.

Монстера (фото: odessamedia.net)

Молочай

Багато представників молочаю схожі зовні з кактусами і мають колючки, укол яких також небезпечний для живого організму.

Молочай містить у своєму стеблі і листках білий сік, який призводить до опіків і подразнення на шкірі. При попаданні в організм викликає отруєння.

Згідно з прикметами, будь-яку рослину з колючками не можна ставити в зоні відпочинку і спальні, особливо заміжній парі, оскільки це сприяє колкостям і проблемам між коханими і близькими людьми.

Молочай (фото: sukkulenty.com)