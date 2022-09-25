Не даруйте такі букети ні зрілим жінкам, ні юним дівчатам

Якщо ви хочете порадувати жінку чи дівчину гарним букетом, треба знати про певні правила дарування. Адже таким презентом можна образити отримувачку.

Читайте нижче в матеріалі Styler , як правильно дарувати квіти.

Червоні троянди

Це класичний подарунок, але треба розуміти, хто для вас ця жінка. Троянди такого кольору символізують пристрасну любов, тому дарувати їх сестрі, мамі, колезі - трохи зашкварно. А от коханій дружині чи дівчині - саме те.

Якщо ж ви залицяєтеся до дівчини (особливо юної), і не хочете її образити, краще оберіть інший колір троянд.

Категорично не можна дарувати червоні троянди заміжній жінці, бо для її чоловіка це може означати, що ви йому "наставляєте роги".

Виткі рослини

Такі квіти називають і мужегонами, і вампірами. Ліановидні рослини з довгим витким стеблом - не найкращий варіант подарунка.

Вважається, що чоловікам стає незатишно поруч з в'юном, і вони прагнуть покинути дім, де живе плющ, сциндапсус, хойя чи монстера.

Фото: Хойя гарно квітне, але в якості подарунку - не дуже підходить (pixabay)

Сухоцвіти

Такий презент можна зробити тільки цінительниці і колекціонерці ікебани. В усіх інших випадках - сухі "мертві" квіти в якості подарунку - це за межею.

Справа в тому, що сухі рослини символізують мертву енергію, тому їх намагаються не дарувати на свята.

А от трохи підв'ялий букет (навіть якщо він колись претендував на розкішний) точно образить зрілу жінку. Так ви натякнете на її вік.

Фіалка

Фіалки - одна з найбільш спірних для подарунку і кімнатного утримування рослин. Вони асоціюються з сумом, сльозами і смертю згідно з грецькою легендою.

Історія говорить, що Зевс перетворив дочку Атланта на фіалку, щоб уберегти від залицянь Аполлона. У Греції квітка досі асоціюється з передчасною кончиною, горем і печаллю.

Але деякі прикмети кажуть, що фіалка навпаки здатна приносити в дім жіноче щастя і символізує невинність.