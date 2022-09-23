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Правила розкішної фіалки: квіткарі розкрили секрети догляду

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П'ятниця 23 вересня 2022 14:56
Правила розкішної фіалки: квіткарі розкрили секрети догляду Фото: Як правильно вирощувати фіалки (facebook.com/Фіалки (сенполії) та інші геснерієві)
Автор: Світлана Мащенко

Фіалки можна вважати примхливими, поки ви не дізнаєтеся про прості правила вирощування та догляду за цією надзвичайною кімнатною рослиною

Про це йдеться в Telegram Скарбничка ідей.

Πоставте горщик з рослиною в затишне місце, де достатньо світла, але не надто багато сонця. Виключіть попадання прямих сонячних променів в обідній час. Оптимально поставити фіалку на західне вікно або повісити штору.

Βибирайте невеликий горщик, приблизно на десять сантиметрів у висоту і не більше тринадцяти сантиметрів у діаметрі (краще - не більше 11-ти). У великому горщику фіалка буде давати пасинки, розростатиметься, але не квітнутиме. З матеріалу надавайте перевагу пластмасі.

Забезпечте хороший дренаж, заповнивши горщик наполовину керамзитом і додавши трохи деревного вугілля.

В якості грунту оберіть торф'яний субстрат, змішавши його з перлітом чи вермикулітом.

Вчасно прибирайте пасинки - вони деформуватимуть основний стовбур і погіршуватимуть цвітіння.

Важливо для рослини правильний полив. Використовуй тільки теплу водичку, наливаючи її вниз один раз на сім днів. Можна помістити горщик в миску з теплою і відстійною водою, з невеликою кількістю спеціальних добрив для фіалок (для росту чи цвітіння).

А якщо хочете, щоб ваші фіалки були найкрасивішими, забезпечте їм фітільний полив.

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