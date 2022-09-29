Певческое поле в Киеве украсится хризантемами: как будет выглядеть эта красота

Украинцев приглашают насладиться разноцветными цветочными композициями, яркими фотозонами, а также зонами отдыха и досуга.

Заметим, что сотни тысяч бутонов ярких хризантем уже ждут посетителей.

Выставка цветов в Киеве (фото: "Співоче")

Тематика выставки, которая будет доступна ежедневно с 10:00 до 19:00, пока держится в секрете. Но устроители уверяют, что она обязательно принесет каждому гостю положительные эмоции.

По словам организаторов, выставка хризантем продлится до 30 октября.

Приобрести билеты можно на сайте или на кассе парка "Співоче". Их цена - 100 грн (взрослый) и 25 грн (детский). При этом вход для пенсионеров, людей с инвалидностью I-III категорий и воинов ВСУ бесплатный. Вход для ВПЛ (взрослый) с 50% скидкой.

Важно! Выставка должна была открыться 30 сентября, но из-за неблагоприятных погодных условий организаторы вынуждены были перенести открытие на неделю.

"Хризантемы очень любят солнце и тепло, а постоянные дожди лишь замедляют цветение этих привередливых растений. Мы очень хотим, чтобы каждый посетитель мог наслаждаться красивыми пейзажами и локациями в парке "Співоче". Поэтому ждем вас на следующей неделе!" - говорится в заявлении организаторов.