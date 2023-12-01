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Співала колискову, щоб заспокоїти. Акушерка з Луганщини вразила історією про порятунок військових

П'ятниця 01 грудня 2023 08:31
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Співала колискову, щоб заспокоїти. Акушерка з Луганщини вразила історією про порятунок військових Сохань рятує військових на Запорізькому напрямку (фото: facebook.com/profile.php?id=100008721575216)
Автор: Поліна Іваненко

Оксана Сохань, яка нині працює головною медсестрою медичної роти 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, вирішила допомагати військовим ще у 2014 році. До цього жінка з Лисичанська, що на Луганщині, працювала акушеркою.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне", Сохань розповіла, як їй колись довелося співати військовим колискові, аби допомогти їм заспокоїтися.

Рятувала бійців з контузією

Медсестра розповіла, що іноді їй доводиться рятувати військових у непростих умовах. Колись вона мала допомогти бійцям з контузією, але ліків для цього не було. І тоді Сохань знайшла єдиний варіант.

"Був випадок, коли до мене в машину закинули двох хлопців, а в них була дуже сильна контузія. Вони поводилися неадекватно, буйно, десь поривалися бігти. А в мене не було препаратів, щоб їх заспокоїти.

Я не знайшла нічого кращого, як заспівати колискову, як своїм дітям. І вони заспокоїлися", - пригадала медсестра.

Співала колискову, щоб заспокоїти. Акушерка з Луганщини вразила історією про порятунок військових

"Тільки не сьогодні"

Також Сохань, яка нині рятує військових на Запорізькому напрямку, розповіла, коли їй було страшно. На початку повномасштабної війни РФ проти України медсестра боялася загинути двічі, у дні, які дуже важливі для її родини.

"Страшно було, поки їдеш туди, бо є час думати і ти все це чуєш і просто молишся в машині. Найтяжчі дні в мене були 27 лютого і 3 березня - це дні народження моєї онуки і сина.

Я в машині казала: "Боже, тільки не сьогодні, щоб не зіпсувати дітям дні народження". Ми всі готові були вмерти, ми всі розуміли, що ми не виживемо", - зізналася медсестра.

Раніше ми вже розповідали, що спецназівці показали евакуацію пораненого бійця під час масованого обстрілу.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що суд виніс вирок пропагандистці-зрадниці з каналу Соловйова.

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