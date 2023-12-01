Пела колыбельную, чтобы успокоить. Акушерка из Луганщины поразила историей о спасении военных

Оксана Сохань, которая работает главной медсестрой медицинской роты 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, решила помогать военным еще в 2014 году. До этого женщина из Лисичанска, что на Луганщине, работала акушеркой.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне" , Сохань рассказала, как ей когда-то пришлось петь военным колыбельные, чтобы помочь им успокоиться.

Спасала бойцов с контузией

Медсестра рассказала, что иногда ей приходится спасать военных в сложных условиях. Когда-то она должна помочь бойцам с контузией, но лекарств для этого не было. И тогда Сохань нашла единственный вариант.

"Был случай, когда ко мне в машину забросили двух парней, а у них была очень сильная контузия. Они вели себя неадекватно, буйно, где-то порывались бежать. А у меня не было препаратов, чтобы их успокоить.

Я не нашла ничего лучше, чем спеть колыбельную, как своим детям. И они успокоились", - вспомнила медсестра.

"Только не сегодня"

Также Сохань, которая сейчас спасает военных на Запорожском направлении, рассказала, когда ей было страшно. В начале полномасштабной войны РФ против Украины медсестра боялась погибнуть дважды, в дни, которые очень важны для ее семьи.

"Страшно было, пока едешь туда, потому что есть время думать и ты все это слышишь и просто молишься в машине. Самые трудные дни у меня были 27 февраля и 3 марта - это дни рождения моей внучки и сына.

Я в машине говорила: "Боже, только не сегодня, чтобы не испортить детям дни рождения". Мы все готовы были умереть, мы все понимали, что мы не выживем", - призналась медсестра.