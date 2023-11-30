ua en ru
Чт, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спецназівці показали евакуацію пораненого бійця під час масованого обстрілу (відео)

Україна, Четвер 30 листопада 2023 13:29
UA EN RU
Спецназівці показали евакуацію пораненого бійця під час масованого обстрілу (відео) Фото: спецназівці показали евакуацію пораненого бійця (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1", який входить до складу об'єднаної штурмової бригади "Лють" змогли евакуювати пораненого бійця з поля бою. Попри те, що це довелось робити під масованим ворожим обстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Скажеш моїй Іринці, що я її люблю…Я тебе *вдарю зараз, не говори так. Сам прийдеш і скажеш!" - передають діалог з пораненим бійці.

Бійцям довелось ризикувати власним життям, щоб надати допомогу та евакуювали свого пораненого побратима.

"Боєць зараз в лікарні", - кажуть військові.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 30 листопада, українські військові відбили 24 атаки противника на Лиманському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.

Зокрема, 29 листопада ВСУ продовжували контратаки на Бахмутському напрямку, у західній частині Запорізької області та у напрямку Мелітополя. Також українські війська продовжили наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
DAILY
Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"