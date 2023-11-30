Суд виніс вирок пропагандистці-зрадниці з каналу Соловйова
Колаборантка Юлія Лозанова, більш відомо під псевдонімом Юлія Вітязєва, була засуджена до 11 років тюрми заочно. Пропагандистка є регулярним гостем в ефірах "Соловйов Live".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Хто така Вітязєва?
У 2015 році Вітязєва переїхала до Москви, де почала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.
З початку повномасштабного вторгнення терористів, вона регулярно виступала з підтримкою окупантів й заявляла про це у численних ефірах на телеканалі "Соловйов Live".
Зокрема зрадниця стала "оглядачкою" окупаційного інформагентства "News Front", яке було створено у тимчасово окупованому Криму.
Також було встановлено, що Вітязєва була однією з перших, хто почав виправдовувати терористів щодо підриву Каховської ГЕС.
"Вона регулярно використовує підконтрольні Телеграм-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України", - пише СБУ.
Фото: Юлія Вітязєва, пропагандистка (t.me/SBUkr)
Що загрожує?
Суд визнав Вітязєву винною за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 6 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;
- ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.
Їй було призначено заочно 11 років в'язниці.
"Тривають комплексні заходи для фізичного затримання і притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було повідомлено про підозру російському пропагандисту Сергію Міхєєву, який закликав бомбити Суми і перетворити місто на "мертву зону".
Зокрема повідомили про підозру у колабораційній діяльності Максиму Гольдарбу, який був ведучим телеканалу екснардепа Віктора Медведчука та лідером проросійської партії "Союз лівих сил".
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