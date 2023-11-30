Суд виніс вирок пропагандистці-зрадниці з каналу Соловйова

Колаборантка Юлія Лозанова, більш відомо під псевдонімом Юлія Вітязєва, була засуджена до 11 років тюрми заочно. Пропагандистка є регулярним гостем в ефірах "Соловйов Live".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Хто така Вітязєва?

У 2015 році Вітязєва переїхала до Москви, де почала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення терористів, вона регулярно виступала з підтримкою окупантів й заявляла про це у численних ефірах на телеканалі "Соловйов Live".



Зокрема зрадниця стала "оглядачкою" окупаційного інформагентства "News Front", яке було створено у тимчасово окупованому Криму.

Також було встановлено, що Вітязєва була однією з перших, хто почав виправдовувати терористів щодо підриву Каховської ГЕС.



"Вона регулярно використовує підконтрольні Телеграм-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України", - пише СБУ.

Фото: Юлія Вітязєва, пропагандистка (t.me/SBUkr)

Що загрожує?

Суд визнав Вітязєву винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Їй було призначено заочно 11 років в'язниці.

"Тривають комплексні заходи для фізичного затримання і притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.