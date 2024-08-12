Міс Україна Всесвіт-2022 Вікторія Апанасенко вперше стане мамою (фото)

Українська модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" у 2022 році, вперше стане мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Вікторія поділилася у своєму блозі світлиною з нової фотосесії, де позує з округлим животиком.

Судячи з його розмірів, модель перебуває на останніх місяцях вагітності.

"Мама маленького левенятка", - підписала фото зірка.

Вікторія Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Реакція юзерів

Користувачі мережі вітають красуню з майбутнім поповненням та обсипають компліментами.

Оооооо, вітаю! Хай народиться здоровим та вільним! Щастя всій родині!

Вітаю тебе! Бажаю тобі неймовірно красивої дитини, як ти, а також розумної та здорової

Вітаю вашу сім’ю з такою чудовою подією! Міцного здоров’я матусі та малечі!

Красуня наша

Нагадаємо, Вікторія Апанасенко вийшла заміж 23 березня минулого року. Але свого коханого приховувала від широкого загалу.

Втім на першу річницю шлюбу красуня вперше розповіла про свого обранця. Вона вийшла заміж за заступника міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександра Борнякова.

Вікторія Апанасенко з чоловіком (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Зазначимо, що рік тому Вікторія говорила, що поки не хоче показувати чоловіка, оскільки після конкурсу "Міс Всесвіт" їй прилітало багато хейту і вона не хоче, щоб це стосувалося і її сім'ї.