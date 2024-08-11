"Стійкіший за мене". Дружина Бабкіна відповіла, як він переживав хейт через скандальну пісню "Зрада"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості КП.UA.

Минулого року Бабкін випустив пісню, в якій критикує українців, які, на думку Сергія, доволі часто звинувачують одне одного у "зраді", і гіперболізує їхні зауваження на адресу одне одного.

Зокрема, в композиції є такі рядки: "випало з рота "прошу прощения" - зрада", "не маєш у себе вдома в шафі вишиванку - зрада", "у тебе "заметки" в Айфоні, а не нотатки - зрада".

Тоді багатьох українців композиція неабияк розгнівала.

Зі слів дружини артиста, її чоловік виявився більш стійкішим за неї і не дуже болісно реагував на хейтерів. А ось вона - навпаки.

"Це я надто чутлива, і мені потрібно швидко все це пропрацювати, щоб воно не поранило і не сховалося в мені, не дай боже. Сергій за ці два з половиною роки, мені здається, став набагато витривалішим", - зізналась Сніжана.

"Він взагалі цього не читає. Це я можу йому щось прочитати. Йому у цьому плані абсолютно нічого не цікаво. Він перестав гнатися за чимось, намагатися догодити - те, що ми робили раніше", - зазначила Бабкіна.

Також вона додала, що у виконавця не було мети зробити "Зраду" хітом, і він вже давно не звертає увагу на думку людей.

Подружжя Бабкіних (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

"Кожен бізнес має свої правила. Є, скажімо, структура написання пісень, щоби пісня була хітова. За цей рік він перестав жити цими правилами. Він також відпустив усе", - зауважила зірка.

Йому не важливо, говорить Сніжана, "що скажуть, як усміхнуться, чи знову проклянуть".

"Після "Зради" теж дуже сильна хвиля була, і відписалися, і прокляли... Але він робить, як відчуває. Відчув, що треба, значить, він це зробить, і не має значення, хто що говоритиме", - поділилася акторка.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Сергій Бабкін разом із дружиною та трьома дітьми виїхав за кордон до Німеччини. А нещодавно вони повернулися до України.

Як тільки подружжя приїхало до рідного Харкова, майже одразу опинилося в епіцентрі вибухів. Ворожа ракета поцілила в сусідній від пари будинок.