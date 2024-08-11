"Стійкіший за мене". Дружина Бабкіна відповіла, як він переживав хейт через скандальну пісню "Зрада"
Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана Бабкіна, розповіла, як він сприймав негативні коментарі після виходу пісні "Зрада".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості КП.UA.
Минулого року Бабкін випустив пісню, в якій критикує українців, які, на думку Сергія, доволі часто звинувачують одне одного у "зраді", і гіперболізує їхні зауваження на адресу одне одного.
Зокрема, в композиції є такі рядки: "випало з рота "прошу прощения" - зрада", "не маєш у себе вдома в шафі вишиванку - зрада", "у тебе "заметки" в Айфоні, а не нотатки - зрада".
Тоді багатьох українців композиція неабияк розгнівала.
Зі слів дружини артиста, її чоловік виявився більш стійкішим за неї і не дуже болісно реагував на хейтерів. А ось вона - навпаки.
"Це я надто чутлива, і мені потрібно швидко все це пропрацювати, щоб воно не поранило і не сховалося в мені, не дай боже. Сергій за ці два з половиною роки, мені здається, став набагато витривалішим", - зізналась Сніжана.
"Він взагалі цього не читає. Це я можу йому щось прочитати. Йому у цьому плані абсолютно нічого не цікаво. Він перестав гнатися за чимось, намагатися догодити - те, що ми робили раніше", - зазначила Бабкіна.
Також вона додала, що у виконавця не було мети зробити "Зраду" хітом, і він вже давно не звертає увагу на думку людей.
Подружжя Бабкіних (фото: instagram.com/snezhana_babkina)
"Кожен бізнес має свої правила. Є, скажімо, структура написання пісень, щоби пісня була хітова. За цей рік він перестав жити цими правилами. Він також відпустив усе", - зауважила зірка.
Йому не важливо, говорить Сніжана, "що скажуть, як усміхнуться, чи знову проклянуть".
"Після "Зради" теж дуже сильна хвиля була, і відписалися, і прокляли... Але він робить, як відчуває. Відчув, що треба, значить, він це зробить, і не має значення, хто що говоритиме", - поділилася акторка.
Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Сергій Бабкін разом із дружиною та трьома дітьми виїхав за кордон до Німеччини. А нещодавно вони повернулися до України.
Як тільки подружжя приїхало до рідного Харкова, майже одразу опинилося в епіцентрі вибухів. Ворожа ракета поцілила в сусідній від пари будинок.
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