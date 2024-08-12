Певец и военный Ярмак получил боевую награду от Сырского (фото)
Репер Александр Ярмак (YARMAK), защищающий Украину на фронте, получил боевую награду от Главкома Александра Сырского. Военный отметил, что не гонится за званиями и прочим, но это именно это для него важно.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories репера в Instagram.
Ярмак получил награду
Защитник Украины показал фото отличия. Он получил наградный знак "Золотой крест".
Военный получил награду (скриншот)
При этом певец отметил, что он не гонится за какими-либо наградами. Ярмак рассказал, какое сейчас у него звание и добавил, что у него нет грез о карьере в армии.
"Я делаю все для своей страны не ради наград или знаков отличия. Я с первого дня не строил себе карьеры и не бегал за званиями и должностями. Напротив, х*рячил вместе со всеми солдатами и дослужился до двух с половиной лет аж до сержанта", - написал Ярмак.
Ярмак высказался о своей награде (скриншот)
"Поэтому для меня боевая награда более ценна, чем любая государственная!" - подчеркнул военный, вставший на защиту Украины в феврале 2022 года.
Также Ярмак добавил, что у него есть главная награда. На войне судьба свела его с побратимами. И они, подчеркнул артист, заслуживают всех самых высоких наград.
Военный и певец высказался о главной награде (скриншот)
Что известно о службе Ярмака
Артист решил защищать Украину в начале полномасштабной войны, которую развязала РФ. Ярмак пошел в военкомат, но его не взяли на фронт. Певцу отказали, потому что у него не было боевого опыта.
Ермак (фото: instagram.com/yarmak_music)
Впрочем, Александр не захотел отсиживаться дома. Поэтому Ярмак нашел возможность попасть в ВСУ. Изначально певец был гранатометчиком.
После этого артист получил новый опыт. Он прошел обучение и стал аэроразведчиком. Впоследствии Ярмак возглавил подразделение управления дронами.
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