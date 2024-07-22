Співак Міша Крупін йде на війну добровольцем: ексклюзивні подробиці

Крупін мобілізується - з чого усе почалося

18 липня артист запостив в X (Twitter) такі слова: "Я доброволець". У коментарях спитали, чи дійсно Крупін вирушає на війну. На що він відповів, що вже "в процесі".

Допис Крупіна (скріншот)

Директор артиста розповіла, що це правда. Крупін дійсно вирішив захищати Україну на фронті. І нині він вже почав проходити ВЛК. Втім, там йому призначили додаткові обстеження.

Міша Крупін (фото надане прес-службою)

"На даний момент, вже чотири дні як Міша пішов добровольцем. Сьогодні в нього було ВЛК, призначили додаткове обстеження", - пояснила вона.

Тим часом Крупін вже підтвердив наміри мобілізуватися у Stories. Він зазначив, що триматиме фанів в курсі.

Співак мобілізується (скріншот)

"Не хочу, щоб за мене вирішували. Хочу просто піти і мобілізуватися. І хочу зробити це в Харкові, тому що в Харкові це інше відчуття. Ти розумієш, що маєш робити, як справжній чоловік", - процитувала Крупіна Юлія.

"Майже місяць Міша перебуває у Харкові. Він поїхав для того, щоб допомагати, і до військових ближче їздити. Нещодавно дав два концерти, збирали на "мавік", досі збираємо", - додала вона.

Крупін мобілізується (фото надане прес-службою)

Тому нині співак чекає на обстеження та фінальні результати. Більше інформації Крупін розкриє згодом, коли вже все стане зрозуміло.

"Чекаєм на відповідь, але повістка на руках вже є", - додала Юлія.

Хто такий Міша Крупін

Артисту 43 роки, він народився та виріс у Харкові. Свою кар'єру Крупін почав з музичного проекту "Дядя Вася". Окрім цього, артист створював хіти, зокрема, для гурту NIKITA - пісню "Авокадо".

На тлі повномаштабної війни РФ проти України Крупін публічно засудив путінський режим та його агресію.

Він допомагає ЗСУ, виступає з концертами для військових та повністю відмовився від старих пісень російською. Також Крупін став резидентом "Культурного десанту".