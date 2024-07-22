Певец Миша Крупин идет на войну добровольцем: эксклюзивные подробности

Крупин мобилизуется - с чего все началось

18 июля артист запостил в X (Twitter) следующие слова: "Я доброволец". В комментариях спросили, действительно ли Крупин отправляется на войну. На что он ответил, что уже "в процессе".

Пост Крупина (скриншот)

Продюсер артиста рассказала, что это правда. Крупин действительно решил защищать Украину на фронте. И сейчас он уже начал проходить ВЛК. Однако там ему назначили дополнительные обследования.

Миша Крупин (фото предоставлено пресс-службой)

"На данный момент уже четыре дня как Миша пошел добровольцем. Сегодня у него было ВЛК, назначили дополнительное обследование", - пояснила она.

Тем временем Крупин уже подтвердил намерения мобилизоваться в Stories. Он отметил, что будет держать фанатов в курсе.

Певец мобилизуется (скриншот)

"Не хочу, чтобы за меня решали. Хочу просто пойти и мобилизоваться. И хочу сделать это в Харькове, потому что в Харькове это другое ощущение. Ты понимаешь, что должен делать, как настоящий мужчина", - процитировала Крупина Юлия.

"Почти месяц Миша находится в Харькове. Он поехал для того, чтобы помогать, и к военные поближе ездить. Недавно дал два концерта, собирали на "мавик", до сих пор собираем", - добавила она.

Крупин мобилизуется (фото предоставлено пресс-службой)

Потому сейчас артист ждет обследования и финальных результатов. Больше информации Крупин раскроет позже, когда все станет ясно.

"Ждем ответа, но повестка на руках уже есть", - добавила Юлия.

Кто такой Миша Крупин

Артисту 43 года, он родился и вырос в Харькове. Свою карьеру Крупин начал с музыкального проекта "Дядя Вася". Кроме того, артист создавал хиты, в частности, для группы NIKITA - песню "Авокадо".

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины Крупин публично осудил путинский режим и его агрессию.

Он помогает ВСУ, выступает с концертами для военных и полностью отказался от старых песен на русском. Также Крупин стал резидентом "Культурного десанта".