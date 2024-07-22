Ада Роговцева розчулила рідкісним кадром з чоловіком: "20 років живу без Кості"
Легендарна українська акторка Ада Роговцева, якій нещодавно виповнилося 87 років, розчулила новим дописом. 22 липня, 20 років тому, помер її чоловік Костянтин Степанков. Артистка показала рідкісний кадр з коханим та розповіла, як їй вдається жити без нього.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Роговцева поділилася в Instagram.
Що написала актриса
Роговцева зазначила, що її коханий був старшим за неї. Але нині вона вже старша за нього.
"Двадцять років живу без Кості. Завжди був старшим, а тепер вже я старша за нього на одинадцять років. Живу так, наче і його очима споглядаю, наче через два серця - своє і Костине - пропускаю життя", - написала артистка.
Також вона показала архівний кадр. На чорно-білому фото молоді Роговцева та Степанков, ймовірно, на відпочинку. Чоловік тримає миску, поки його кохана їсть.
Роговцева та її чоловік (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)
У коментарях фани подякували за те, що Роговцева поділилася сімейним фото та щемливими спогадами. Також користувачі пишуть:
- "Завжди захоплююсь й пишаюсь вашою родиною.Тримайтесь, пані Адо. Ви наша національна Гордість й улюблениця. Ви дивовижної душі Людина з Великої літери"
- "Світла пам'ять"
- "Ви дивовижна жінка! Ніколи не будете сама на цій землі точно, любимо щиро і пишаємось!"
- "Ада Миколаївна, так і є, ви живете за двох! Все, що ви робите, вистачило б і на чотири життя! Ви така гарна пара і такі чудові актори, він живе у своїх образах, в тих, хто його пам'ятає. Дякую вам за вашу активну позицію, за вашу велику силу надихати інших. Він все бачить, він приглядає за вами"
- "Які моменти! Як зворушливо!".
Роговцева та Степанков - що відомо про їхній шлюб
Зірка зустріла свого коханого ще у театральному інституті. Вона була студенткою, а він - викладачем та актором. Пара одружилася, у шлюбі в них народилося двоє дітей - донька та син.
Роговцева та Степанков прожили разом 46 років. У 2004 році обранець артистки помер. А у 2012 році не стало й її сина, в якого була невиліковна форма раку.
Втрата двох близьких людей боляче вдарила по Роговцевій. На якийсь час вона зупиняла свою акторську діяльність, але усе ж повернулася на сцену.
До слова, раніше ми вже розповідали, що Цимбалюк нарвався на хейт за вечірку з Алхім та російськими піснями.
Окрім цього нещодавно український композитор розповів, про що його просив путініст Охлобистін напередодні вторгнення РФ.