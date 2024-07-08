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"Знають, де я перебуваю". Міша Крупін розповів про погрози кадирівців

Понеділок 08 липня 2024 19:25
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"Знають, де я перебуваю". Міша Крупін розповів про погрози кадирівців Міша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Міша Крупін зізнався, що йому погрожували кадирівці, і назвав причину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця для Telegraf.

Деталі

Так, зі слів Крупіна, він отримував погрози від кадирівців через свою пісню "Дон", написану на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Композиція висміює чеченського фаната і вірного посіпаку Путіна Рамзана Кадирова.

"З-за “поребрика” почали ображатися і навіть погрожувати. Пісня Дон викликала хвилю обурення у кадирівців, вони почали писати у коментарях і позначати своїх “авторитетів”, щоб ті звернули увагу. Що цікаво, з погроз було зрозуміло, що вони знають, де я перебуваю і яка в мене автівка. Тобто тут хтось у них є", - розповів співак.

&quot;Знають, де я перебуваю&quot;. Міша Крупін розповів про погрози кадирівців

Міша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Виконавець зазначив, що почувається в безпеці тільки в Україні, оскільки в різних частинах світу присутні представники злочинного режиму РФ.

За його словами, під час великої війни він двічі залишав країну, але щоразу прагнув якомога швидше повернутися на батьківщину.

"В Україні я в безпеці, а от за кордоном - велике запитання. Розумію, що там я можу зіштовхнутися з різними ворожими елементами. Тому не люблю виїжджати з країни. Їздив двічі - не сподобалося, дуже хочеться додому", - сказав артист.

Раніше Міша Крупін сказав, кого вважає найсексуальнішою зіркою шоу-бізу.

Також він зізнався, що його син хоче воювати в ізраїльській армії.

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