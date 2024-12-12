Співак, який "пролетів" з Євробаченням, грубо "послав" Тіну Кароль

Співак "послав" Тіну Кароль

Так, Дмитро опублікував скріншот новини, в якій було розміщено цитату співачки, яка цього року стала продюсеркою Нацвідбору. Кароль пояснювала, чому не всі пісні потрапили до лонглиста.

"Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам Нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року", - розповіла Тіна.

Своєю чергою співак підкреслив слова "ненормативну лексику". А в описі до скріншота Однороженко залишив наступне: "ой та іди на**й".

Допис Однороженка (скріншот)

У коментарях одразу ж почали питати, чому ж він "послав" Тіну Кароль, адже саме її цитата була у дописі. Сам артист не став детально усе пояснювати й зазначив, що у пісні його гурту не було нецензурної лексики.

Окрім цього, співак заявив, що планує зробити "огляд" на всіх учасників Нацвідбору, які потрапили до лонглиста.

Дмитро Однороженка (фото: instagram.com/hatespeechmusic)