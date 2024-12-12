Певец, который "пролетел" с Евровидением, грубо "послал" Тину Кароль

Певец "послал" Тину Кароль
Так, Дмитрий опубликовал скриншот новости, в которой была размещена цитата певицы, в этом году она стала продюсером Нацотбора. Кароль объясняла, почему не все песни попали в лонглист.
"Хочу отметить от себя, что мне было очень обидно, ведь немало сильных песен не попали в список участников из-за несоответствия правилам Нацотбора. А именно: были изданы или исполнялись ранее, длиннее трех минут, имели часть чужих стихов или ненормативную лексику. Мой совет: если песня не была опубликована ранее, пожалуйста, доработайте ее и подайте свою заявку в следующем году", - рассказала Тина.
В свою очередь певец подчеркнул слова "ненормативную лексику". А в описании к скриншоту Однороженко оставил следующее: "ой да иди на**й".
Пост Однороженко (скриншот)
В комментариях сразу же начали спрашивать, почему же он "послал" Тину Кароль, ведь именно ее цитата была в посте. Сам артист не стал подробно все объяснять и отметил, что в песне его группы не было нецензурной лексики.
Кроме этого, певец заявил, что планирует сделать "обзор" на всех участников Нацотбора, которые попали в лонглист.
Дмитрий Однороженка (фото: instagram.com/hatespeechmusic)
"Хайпану и на днях напишу тред про всех, кто прошел. Мне как минимум надо половину из них хотя бы впервые послушать", - написал Однороженко.
Сама Кароль на выпад от артиста пока не отреагировала.
Нацотбор на Евровидение - полный список участников
Напомним, имена всех артистов, которые попали в лонглист, были объявлены 11 декабря. За возможность представить Украину на Евровидении будут соревноваться такие группы и певцы:
- BRYKULETS
- ENLEO
- FIЇNKA
- Future Culture
- GRISANA
- KHAYAT
- KRYLATA
- MOLODI
- MON FIA
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- TESLENKO
- YAGODY
- Ziferblat
- Абіє
- "ДК Енергетик"
- Маша Кондратенко
- МУАЯД
- "Слухай Сашу"
- Влад Шериф.