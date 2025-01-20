Співачка-путіністка Лоліта показала 82-річну матір, яку вивезла з України

Лоліта показала маму

Алла Нікіфорова, як відомо, багато років мешкала в українській столиці. Проте після початку повномасштабної російсько-української війни донька вивезла жінку з України.

У ролику можна побачити, як Мілявська вітає рідну людину з днем народження і говорить їй, що та має чудовий вигляд у свої роки. Жінка реагує на почуте емоційно і ледь стримує сльози.

"Тобі сьогодні 82, і ти маєш кращий вигляд, ніж будь-хто, кого я знаю, навіть у 60", - говорить колишня українка.

Лоліта показала матір (фото: Telegram співачки)

Після цього Лоліта просить матір сказати кілька слів її шанувальникам. Пані Алла дякує усім, хто не забуває "своїх старих друзів", та бажає слухачам здоров’я. Наостанок вона обіймає доньку та емоційно говорить про те, що для неї найважливіше, аби у її доньки все було добре.

На це путіністка відповідає наступне: "У нас все добре, сім'я в нас божевільна, тому лише сміх".

Лоліта привітала матір з днем народження (фото: Telegram співачки)

Що відомо про позицію Лоліти Мілявської щодо війни в Україні

Після початку повномасштабної російської агресії проти України Мілявська вивезла матір за кордон, а після дякувала українцям, які допомогли її доньці та матері евакуюватися.

Відомо, що Лоліта відправила доньку та матір до Болгарії, а не стала залишати їх й своїй квартирі в РФ. Таке рішення вона пояснювала тим, що не бачить сенсу проводити їм час в одному помешканні через гастролі.

Пізніше Мілявська заявила про те, що її матір нібито зазнавала цькувань у Києві через мовне питання. Путіністка говорила, що одного разу її родичку вдарив "бандерівець", і жінка вдарилася головою об бордюр, отримавши струс мозку і мікроінсульт. За її словами, нападник нібито скоїв інцидент зі словами: "Своєю собачою мовою будеш розмовляти у москалів!".

Лоліта (фото: t.me/lolitamilyavskaya)

Тим часом Лоліта не соромиться відкрито казати, що є громадянкою Росії, а також що вона ніколи не була українкою, оскільки у минулому мала громадянство СРСР, а не України. Зірка також має громадянство Ізраїлю, яке їй допоміг отримати батько.

У РФ Лоліта продовжує вести концертну діяльність, а також опиняється в центрі скандалів, наприклад, через участь у "голих вечірках", як це було кілька років тому.

При цьому в одному зі своїх інтерв’ю артистка говорила про те, що хотіла б, аби після смерті її прах розвіяли саме в Україні.