Лоліта, яка робила скандальну заяву про українське громадянство, похвалилася паспортом (фото)

Співачка Лоліта давно забула своє українське походження і не перестає радіти тому, що обрала країну-агресора РФ. Так, уродженка Мукачево похвалилася паспортом, а також у минулому різко коментувала наявність українського громадянства.

Про це артистка висловилася у своїх соцмережах, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише детальніше, що відомо.

Лоліта похвалилася паспортом

Зокрема, у ролику путіністка зазначила, що її документ "серпастий і молокастий", натякаючи таким чином на громадянство СРСР. Проте перевірити це насправді не вдалося, оскільки документ мав білу обкладинку з красномовним написом "Ідіть в ж*пу, любителі мистецтва".

Лоліта показала паспорт (фото: t.me/lolitamilyavskaya)

Цікаво, що у минулих своїх інтерв'ю Мілявська заявляла про те, що і взагалі не вважає себе українкою.

"Я громадянка Росії - підтверджую. Чомусь ще й громадянка України - не підтверджую. Ніколи нею не була, тому що була громадянкою СРСР", - заявляла вона.

Мілявська також розповідала, що має, окрім російського, громадянство Ізраїлю, яке їй вдалося отримати завдяки батькові. Згідно з даними, які можна знайти у мережі, Лоліта має паспорти РФ, Ізраїлю та СРСР.

Лоліта має кілька громадянств (фото: t.me/lolitamilyavskaya)

Про "серпастий і молокастий" паспорт співачка розповіла, коли показувала блогеру вміст своєї сумки, у якій, до слова, можна завжди знайти і "щелепу". Не так давно вона також записувала ролик, де жалілася, що вибила зуб мікрофоном. Цю ситуацію Лоліта назвала "професійною травмою".

"Це професійна травма, через це проходять абсолютно всі, тому що ти варіюєш подачі мікрофона, і зуб періодично тріскає, тріскається, в якийсь момент вилітає. Ну, зараз уже зуб практично на місці", - говорила колишня українка.

Як відомо, Мілявська зрадила Батьківщину та обрала сторону Росії, де продовжує виступати з концертами та долучатися до скандальних "голих вечірок". Проте раніше вона заявляла, що хотіла б, аби після смерті її прах розвіяли саме в Україні.