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Українського блогера депортували з Польщі після заяв про життя у Москві та скандальних відео

Субота 30 листопада 2024 16:26
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Українського блогера депортували з Польщі після заяв про життя у Москві та скандальних відео Владислав Олейниченко (фото: instagram.com/crawly_goat)
Автор: Любов Блажко

TikTok-блогера Crawly, він же Владислав Олейниченко, депортували з Польщі в Україну. Йому закрили в'їзд до Шенгенської зони на наступні 10 років.

Про це повідомляє RMF24, і РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше, що відомо про скандал.

Crawly витурили з Польщі

Олейниченко відомий провокаційними ефірами, які записував у торгових центрах та на парковках.

Під час одного зі своїх стрімів він зневажливо висловився про поляків і заявив, що хотів би жити у Москві. Після цих слів ним зацікавився Центр моніторингу російської та ксенофобської поведінки і згодом подав заяву до прокуратури.

"Чоловіка передали офіцерам прикордонної служби, які на підставі його реєстрації в Шенгенської інформаційній системі вжили заходів щодо його видворення з Республіки Польща", - пояснив речник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Яцик Добжинський.

Українського блогера депортували з Польщі після заяв про життя у Москві та скандальних відеоБлогера депортували з Польщі після його скандальної поведінки (фото: instagram.com/crawly_goat)

Напередодні, кілька днів тому, Crawly оприлюднив у мережі ролик, де можна побачити, як він стрибає на машині на одній із парковок. Це все відбувається у центрі Варшави. Блогер також нібито бризнув у перехожого з вогнегасника. Пізніше стало відомо, що автомобіль для зйомки цього відео привезли на причепах.

Що стосується популярності Владислава Олейниченка у мережі, то в Instagram за ним стежить 2 млн підписників. Перебуваючи у Варшаві, він неодноразово ставав ініціатором скандальних "акцій", які знімав і публікував у TikTok та Instagram.

Добжинський повідомляв про те, що тіктокера затримали і того ж дня відправили додому.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек у Twitter заявляв про те, що "там (в Україні, - прим.ред.) величезні потреби, і хлопець зможе проявити себе". Однак в Україну Владислав не став повертатися, а виїхав до Туреччини і знімає свої ролики вже звідти.

До слова, у списку інших скандальних заяв блогера слова про те, що йому "погано від європейського населення", а "Захід нібито реально загниває". 23-річний хлопець представлявся білорусом, проте, як повідомляли у Центрі моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, він навчався в українській школі.

Тим часом учасниця "Холостяка" з Тереном потрапила у скандал через "тусовки" з росіянками.

Також ми писали про Лоліту, яка після заяви про українське громадянство похвалилася паспортом.

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