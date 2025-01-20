Певица-путинистка Лолита показала 82-летнюю мать, которую вывезла из Украины

Лолита показала маму

Алла Никифорова, как известно, много лет жила в украинской столице. Однако после начала полномасштабной российско-украинской войны дочь вывезла женщину из Украины.

В ролике можно увидеть, как Милявская поздравляет родного человека с днем рождения и говорит ей, что та прекрасно выглядит в свои годы. Женщина реагирует на услышанное эмоционально и едва сдерживает слезы.

"Тебе сегодня 82, и ты выглядишь лучше, чем любой, кого я знаю, даже в 60", - говорит бывшая украинка.

Лолита показала маму (фото: Telegram певицы)

После этого Лолита просит мать сказать несколько слов ее поклонникам. Алла благодарит всех, кто не забывает "своих старых друзей", и желает слушателям здоровья. Напоследок она обнимает дочь и эмоционально говорит о том, что для нее важнее всего, чтобы у ее дочери все было хорошо.

На это путинистка отвечает следующее: "У нас все хорошо, семья у нас сумасшедшая, поэтому только смех".

Лолита поздравила мать с днем рождения (фото: Telegram певицы)

Что известно о позиции Лолиты Милявской по поводу войны в Украине

После начала полномасштабной российской агрессии против Украины Милявская вывезла мать за границу, а после благодарила украинцев, которые помогли ее дочери и матери эвакуироваться.

Известно, что Лолита отправила дочь и мать в Болгарию, а не стала оставлять их и своей квартире в РФ. Такое решение она объясняла тем, что не видит смысла проводить им время в одном доме из-за гастролей.

Позже Милявская заявила о том, что ее мать якобы пережила травлю в Киеве из-за языкового вопроса. Путинистка говорила, что однажды ее родственницу ударил "бандеровец", и женщина ударилась головой о бордюр, получив сотрясение мозга и микроинсульт. По ее словам, нападавший якобы совершил инцидент со словами: "Своим собачьим языком будешь разговаривать у москалей!".

Лолита (фото: t.me/lolitamilyavskaya)

Тем временем Лолита не стесняется открыто говорить, что является гражданкой России, а также что она никогда не была украинкой, поскольку в прошлом имела гражданство СССР, а не Украины. Звезда также имеет гражданство Израиля, которое ей помог получить отец.

В РФ Лолита продолжает вести концертную деятельность, а также оказывается в центре скандалов, например, из-за участия в "голых вечеринках", как это было несколько лет назад.

При этом в одном из своих интервью артистка говорила о том, что хотела бы, чтобы после смерти ее прах развеяли именно в Украине.