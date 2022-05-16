Украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ: у пропагандистов истерика
В России пропагандисты продолжают выдавать новые и нелепые фейки про Украину. На этот раз страна-агрессор заявила, что россиянам не следует жертвовать деньги на свою армию, так как некоторые финансы идут на нужды ВСУ.
Об этом сообщают в соцсети Twitter.
"В основном, мы выяснили, что 3/4 сбора денег организовывают украинцы. Которые на эти деньги, подсмеиваясь, покупают оружие и передают на передовую оружие нацистам. И на ваши деньги потом стреляют по нашим пацанам", - рассказал на видео пропагандист.
Не можу— Serhii Sternenko (@sternenko) May 16, 2022
Російський пропагандист просить росіян не жертвувати гроші на їхню недоармію, бо кмітливі українці їх дурять, та збирають з росіян гроші на ЗСУ.
Українці найкращі! pic.twitter.com/Ow3oCGaIYu
В комментариях пользователи подняли на смех заявления россиян.
- Українці купують зброю нацистам? йо*нутий, чого б ми їм зброю купували? це ж наче армія нацистів ерефії наш найбільший постачальник, а не навпаки.
- На їх же гроші робиться їх зброя, яку потім наші воїни собі забирають. Може - й тут треба б задуматись росіянам і не платити в бюджет гроші, бо їх злі укри відбирають?
- Та все честно собирают на армию для борьбы с фашистами, не подкопаешься.
Как мы писали ранее, путинские пропагандисты украли фото из украинского фотобанка и опозорились.
Также мы сообщали, что пропагандист Соловьев опозорился с Чернобаевкой, ища ее под Киевом.