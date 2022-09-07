Список врачей, к которым можно обращаться без направления

Кто выписывает направление

В Минздраве отмечают, что именно врачи первичного звена принимают решение о привлечении к лечению специалиста другой специализации, а также могут назначить (если состояние пациента этого требует):

дополнительные обследования,

процедуры,

госпитализацию и тому подобное.

Ваш врач сформирует вам электронное направление, но в условиях войны это может быть и бумажная форма.

К этим врачам можно идти без направления:

гинекологу, в том числе детскому,

психиатру,

наркологу,

стоматологу (плановая помощь для детей и ургентная для детей и взрослых),

фтизиатру,

врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

Это важно!

В условиях войны наличие декларации для внутренне перемещенных лиц также не является обязательным.

О том, кто может выписывать направление, какой срок его действия и какую информацию оно должно содержать, смотрите по ссылке.